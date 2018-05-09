Сборная Беларуси проиграла четвёртый матч кряду

Сборная Беларуси проиграла четвёртый матч подряд на чемпионате мира по хоккею — 2018. В матче группы А команда уступила соперникам из Швейцарии со счётом 2:5 (2:2, 0:1, 0:2).
Сегодняшняя встреча была для белорусов первой под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сергея Пушкова, который сменил на этой позиции уволенного по ходу турнира Дэвида Льюиса. Дублем в составе сборной Швейцарии отметился Йоэль Вермин. Ещё по одной заброшенной шайбе оформили Свен Андригетто, Энцо Корви и Тимо Майер. Белорусы ответили точными бросками Джеффа Плэтта и Александра Павловича.