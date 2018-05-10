Фетисов: ждем от России золота на ЧМ-2018

Заслуженный тренер, известный советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов прокомментировал дебют сборной России на чемпионате мира-2018, сообщает Sport24.

"У нас был очень хороший старт, хоккеисты играли со страстью и энергией победителей Олимпийских игр. Конечно, мы надеемся исключительно на золотые медали чемпионата", — сказал Фетисов.

Российская команда одержала победы в первых трех матчах турнира с общим счетом 20:0, однако, по словам специалиста, главные игры сборной России еще впереди.

Ранее сообщалось, что национальная команда Швеции по хоккею отправила семь безответных шайб в ворота австрийской сборной в рамках группового этапа чемпионата мира — 2018.