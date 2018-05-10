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Фетисов: ждем от России золота на ЧМ-2018
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Фетисов: ждем от России золота на ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Заслуженный тренер, известный советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов прокомментировал дебют сборной России на чемпионате мира-2018, сообщает Sport24.
"У нас был очень хороший старт, хоккеисты играли со страстью и энергией победителей Олимпийских игр. Конечно, мы надеемся исключительно на золотые медали чемпионата", — сказал Фетисов.
Российская команда одержала победы в первых трех матчах турнира с общим счетом 20:0, однако, по словам специалиста, главные игры сборной России еще впереди.
Ранее сообщалось, что национальная команда Швеции по хоккею отправила семь безответных шайб в ворота австрийской сборной в рамках группового этапа чемпионата мира — 2018.
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