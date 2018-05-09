10 мая Россия сыграет уже в четвертом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года. На этот раз на «Роял Арене» в столице Дании Копенгагене противостоять россиянам будет команда Чехии. Игра пройдет в 21:15 по московскому времени.
Ранее российская сборная громила всех соперников, забивая минимум шесть голов и не пропуская в ответ. Первыми пали французы (7:0), за ними последовали австрийцы (0:7) и белорусы (0:6).
Чехи же выиграли две игры из трех — у словаков в овертайме (3:2) и у швейцарцев по буллитам (5:4), — а уступили команде Швеции (2:3).
Согласно прогнозам хоккейных экспертов, завтра количество побед и поражений Чехии на нынешнем мировом первенстве должно сравняться. Быть тому или нет, вы сможете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Россия: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.
Чехия: Доминик Граховина, Давид Риттих, Павел Францоуз.
Защитники
Россия: Алексей Береглазов, Владислав Гавриков, Никита Зайцев, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Никита Трямкин, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев.
Чехия: Филип Гронек, Радко Гудас, Михал Йордан, Якуб Крейчик, Михал Моравчик, Давид Мусил, Филип Пирохта, Мартин Планек, Адам Полашек, Давид Скленичка, Либор Шулак.
Нападающие
Россия: Сергей Андронов, Артем Анисимов, Александр Барабанов, Павел Бучневич, Алексей Бывальцев, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Кирилл Капризов, Максим Мамин, Илья Михеев, Никита Сошников, Максим Шалунов.
Чехия: Робин Ганзл, Томаш Гика, Роман Горак, Мартин Каут, Роберт Коусал, Доминик Кубалик, Андрей Нестрашил, Мартин Нечас, Томаш Плеканец, Михал Ржепик, Радек Факса, Филип Хитил, Роман Червенка, Давид Штястны, Дмитрий Яшкин.