Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Чехия (10 мая, 21:15), прогноз

10 мая Россия сыграет уже в четвертом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года. На этот раз на «Роял Арене» в столице Дании Копенгагене противостоять россиянам будет команда Чехии. Игра пройдет в 21:15 по московскому времени.

Ранее российская сборная громила всех соперников, забивая минимум шесть голов и не пропуская в ответ. Первыми пали французы (7:0), за ними последовали австрийцы (0:7) и белорусы (0:6).

Чехи же выиграли две игры из трех — у словаков в овертайме (3:2) и у швейцарцев по буллитам (5:4), — а уступили команде Швеции (2:3).

Согласно прогнозам хоккейных экспертов, завтра количество побед и поражений Чехии на нынешнем мировом первенстве должно сравняться. Быть тому или нет, вы сможете узнать на « Чемпионате ».

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