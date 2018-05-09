Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Австрия (9 мая, 21:15)

Начался матч соперников по группе А чемпионата мира по хоккею 2018 года Швеции и Австрии. Игра проходит на копенгагенской «Роял Арене».

Пока на мировом первенстве шведы и австрийцы показывают противоположные результаты — первые трижды победили, а вторые столько же раз проиграли. «Жертвами» скандинавов стали белорусы (5:0), чехи (3:2) и французы (4:0). Австрия капитулировала перед Швейцарией (2:3 в овертайме), Россией (0:7) и Словакией (2:4).

Последний матч шведско-австрийского противостояния состоялся на чемпионате мира трехлетней давности. Тогда разгромно победила Швеция (6:1).

Повторится ли это и сегодня, вы можете узнать « Чемпионате ».

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