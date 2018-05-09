Начался матч соперников по группе А чемпионата мира по хоккею 2018 года Швеции и Австрии. Игра проходит на копенгагенской «Роял Арене».
Пока на мировом первенстве шведы и австрийцы показывают противоположные результаты — первые трижды победили, а вторые столько же раз проиграли. «Жертвами» скандинавов стали белорусы (5:0), чехи (3:2) и французы (4:0). Австрия капитулировала перед Швейцарией (2:3 в овертайме), Россией (0:7) и Словакией (2:4).
Последний матч шведско-австрийского противостояния состоялся на чемпионате мира трехлетней давности. Тогда разгромно победила Швеция (6:1).
Повторится ли это и сегодня, вы можете узнать «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Швеция: Андерс Нильссон, Магнус Хелльберг, Филип Густавссон.
Австрия: Давид Мадленер, Давид Киккерт, Бернхард Штаркбаум.
Защитники
Швеция: Адам Ларссон, Адам Альмквист, Микаэль Викстранд, Эрик Густафссон, Джон Клингберг, Лоуренс Пилут, Оливер Экман-Ларссон, Хампус Линдхольм.
Австрия: Клеменс Унтервегер, Марио Альтман, Патрик Петер, Лейн Вивайрос, Штефан Ульмер, Доминик Хайнрих, Маркус Шлахер, Мартин Шумниг, Стивен Стронг.
Нападающие
Швеция: Густав Нюквист, Микаэль Баклунд, Лиас Андерссон, Мика Зибанеджад, Адриан Кемпе, Карл Клингберг, Юхан Ларссон, Джон Норман, Якоб де ла Роуз, Элиас Петтерссон, Магнус Пяаярви, Рикард Ракелль, Деннис Эверберг, Маттиас Янмарк.
Австрия: Даниэль Вогер, Мануэль Ганаль, Томас Хундертпфунд, Константин Комарек, Брайан Леблер, Патрик Обрист, Александр Раухенвальд, Михаэль Раффль, Лукас Хаудум, Фабио Хофер, Патрик Шпаннринг, Доминик Цвергер, Александер Циян, Петер Шнайдер, Лукас Кайнц.