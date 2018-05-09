Сборная Швеции со счетом 7:0 разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею 2018 года и по меньшей мере до завтрашнего дня сместила Россию с первого места в группе А.
В первом и третьем периодах шведы забили дважды, а во втором три раза. Голами отметились Адриан Кемпе, Маттиас Янмарк, Рикард Ракелль (дважды), Густав Нюквист, Мика Зибанеджад и Магнус Пяаярви.
Голевые передачи исполнили Хампус Линдхольм, Рикард Ракелль, Мика Зибанеджад, Маттиас Янмарк (дважды), Адриан Кемпе, Лиас Андерссон, Юхан Ларссон и Джон Клингберг.
Вратари — Андерс Нильссон (Швеция) и Давид Мадленер (Австрия) — отстояли матч полностью. Шведы удалялись дважды, а их соперники вдвое чаще.
После четырех игр Швеция занимает первое место в группе, на три очка опережая российскую команду, проведшую на одну игру меньше, и Швейцарию, сыгравшую четырежды.