Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Австрия. 7:0

Сборная Швеции со счетом 7:0 разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею 2018 года и по меньшей мере до завтрашнего дня сместила Россию с первого места в группе А.

После четырех игр Швеция занимает первое место в группе, на три очка опережая российскую команду, проведшую на одну игру меньше, и Швейцарию, сыгравшую четырежды.