Чемпионат мира по хоккею 2018: Финляндия — Дания. 2:3

Хозяева хоккейного чемпионата мира 2018 года датчане неожиданно переиграли одного из главных фаворитов турнира сборную Финляндии. После финальной сирены табло арены «Йюске Банк Боксен» в Хернинге отразило счет 2:3.

Эта победа стала для Дании второй в четырех матчах нынешнего первенства мира, а поражение для финнов — первым.

Стартовый период игры остался безголевым, во втором Финляндия забила один раз, а Дания два, в третьем команды отличились по разу, причем победная шайба была заброшена за минуту до конца встречи.

Игроки обеих команд удалялись по пять раз.

Сегодняшний успех позволил датчанам подняться на четвертое место в группе В, дающее право выйти из нее. Однако уже завтра и Латвия, и Норвегия, сыгравшие на матч меньше, смогут сместить их оттуда.