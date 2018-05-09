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ЧМ-2018: Финляндия — Дания. 2:3
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Финляндия — Дания. 2:3 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Хозяева хоккейного чемпионата мира 2018 года датчане неожиданно переиграли одного из главных фаворитов турнира сборную Финляндии. После финальной сирены табло арены «Йюске Банк Боксен» в Хернинге отразило счет 2:3.
Эта победа стала для Дании второй в четырех матчах нынешнего первенства мира, а поражение для финнов — первым.
Стартовый период игры остался безголевым, во втором Финляндия забила один раз, а Дания два, в третьем команды отличились по разу, причем победная шайба была заброшена за минуту до конца встречи.
Голы в составе победителей забили Франс Нильсен, Оливер Бьеркстранд и Никлас Хардт с передач Йеспера Йенсена, Фредерика Сторма, Оливера Лауридсена, Миккеля Бедкера и Франса Нильсена. Финские шайбы забросили Себастьян Ахо и Микаэль Гранлунд с передач Теуво Терявяйнена, Микаэля Гранлунда и Миики Койвисто.
Игроки обеих команд удалялись по пять раз.
Сегодняшний успех позволил датчанам подняться на четвертое место в группе В, дающее право выйти из нее. Однако уже завтра и Латвия, и Норвегия, сыгравшие на матч меньше, смогут сместить их оттуда.
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