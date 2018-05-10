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В АХЛ состоялся самый продолжительный матч в истории лиги
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В АХЛ состоялся самый продолжительный матч в истории лиги 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: IHF
Четвёртая игра четвертьфинальной серии Кубка Колдера между «Лихай Уэлли Фантомс» и «Шарлотт Чекерс» (2:1, ОТ) стала самой продолжительной в истории Американской хоккейной лиги.
Для выявления победителя командам потребовалось провести пять овертаймов, в общей сложности матч продолжался 146 минут 48 секунд. Победный бросок на счету нападающего «Лихай Уэлли» Алекса Крушельниски.
Видео победной шайбы можно посмотреть в «твиттере» Шона Шапиро.
Предыдущий рекорд был установлен 24 апреля 2008 года, когда «Филадельфия» и «Олбани» провели на льду 142 минуты 58 секунд.
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