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Андронов посетовал на судейство в матче с Канадой
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Нападающий сборной России недоволен судейством в матче против Канады 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Форвард сборной России по хоккею Сергей Андронов сетует на судейство в четвертьфинальном матче, где национальная команда России уступила Канаде в овертайме, передает Sport24.
"Не мне, конечно, судить, но в таких матчах нельзя давать удаления, которые нам давали. В половине из них не было ничего абсолютно, тем более в овертайме. Не знаю, наверное, сейчас это звучит как отговорки. Надо было хотя бы в половине удалений выстоять, и тогда уже было бы полегче", — заявил Андронова Sport24.
Ранее главный тренер сборной России по хоккею назвал удаление в овертайме справделивым.
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