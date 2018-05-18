Андронов посетовал на судейство в матче с Канадой

Форвард сборной России по хоккею Сергей Андронов сетует на судейство в четвертьфинальном матче, где национальная команда России уступила Канаде в овертайме, передает Sport24.
"Не мне, конечно, судить, но в таких матчах нельзя давать удаления, которые нам давали. В половине из них не было ничего абсолютно, тем более в овертайме. Не знаю, наверное, сейчас это звучит как отговорки. Надо было хотя бы в половине удалений выстоять, и тогда уже было бы полегче", — заявил Андронова Sport24.
Ранее главный тренер сборной России по хоккею назвал удаление в овертайме справделивым.