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Капризов номинирован на лучшего молодого игрока Европы
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Капризов номинирован на звание лучшего молодого игрока Европы 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский хоккеист, нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА и сборной России по хоккею Кирилл Капризов номинирован на звание лучшего молодого игрока Европы, сообщает "Советский спорт".
На данную награду претендуют также шведские хоккеисты Расмус Далин и Элиас Петтерсон и финские спортсмены Миро Хейсканен и Эли Толванен. Об этом сообщает официальный сайт Альянса европейских хоккейных клубов (EHC).
Обладатель награды определится по итогам голосования болельщиков 12 июня. Капризов выиграл её в 2017 году.
Ранее сообщалось, что известный советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов прокомментировал дебют сборной России на чемпионате мира-2018.
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