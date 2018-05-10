Капризов номинирован на лучшего молодого игрока Европы

Российский хоккеист, нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА и сборной России по хоккею Кирилл Капризов номинирован на звание лучшего молодого игрока Европы, сообщает "Советский спорт".
На данную награду претендуют также шведские хоккеисты Расмус Далин и Элиас Петтерсон и финские спортсмены Миро Хейсканен и Эли Толванен. Об этом сообщает официальный сайт Альянса европейских хоккейных клубов (EHC).
Обладатель награды определится по итогам голосования болельщиков 12 июня. Капризов выиграл её в 2017 году.
Ранее сообщалось, что известный советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов прокомментировал дебют сборной России на чемпионате мира-2018.