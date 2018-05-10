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СКА продлил контракт с лучшим защитником-снайпером сезона
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СКА продлил контракт с лучшим защитником-снайпером прошлого сезона КХЛ Херсли 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА продлил контракт со шведским защитником Патриком Херсли. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано на один год. Херсли играет за СКА с сезона-2016/17. В свой первый сезон в команде он стал обладателем Кубка Гагарина.
В прошлом сезоне защитник провел 43 матча в регулярном чемпионате, забросив 14 шайб и отдав 21 результативную передачу. В плей-офф он набрал пять очков (1 шайба + 4 передачи) в 13 матчах. Он стал лучшим снайпером среди защитников в регулярном чемпионате и занял второе место в списке бомбардиров среди хоккеистов своего амплуа.
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