СКА продлил контракт с лучшим защитником-снайпером сезона

СКА продлил контракт с лучшим защитником-снайпером прошлого сезона КХЛ Херсли

Санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА продлил контракт со шведским защитником Патриком Херсли . Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано на один год. Херсли играет за СКА с сезона-2016/17. В свой первый сезон в команде он стал обладателем Кубка Гагарина.

В прошлом сезоне защитник провел 43 матча в регулярном чемпионате, забросив 14 шайб и отдав 21 результативную передачу. В плей-офф он набрал пять очков (1 шайба + 4 передачи) в 13 матчах. Он стал лучшим снайпером среди защитников в регулярном чемпионате и занял второе место в списке бомбардиров среди хоккеистов своего амплуа.