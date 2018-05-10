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ЧМ-2018: Словакия — Франция (10 мая, 17:15)
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Словакия — Франция (10 мая, 17:15) 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
На хоккейном чемпионате мира 2018 года стартовал матч между командами Словакии и Франции. Соперники по группе А играют на копенгагенской «Роял Арене».
Ранее обе сборные выиграли по матчу, а проиграли по два. Словаки переиграли Австрию (4:2), а уступили чехам (2:3 в овертайме) и швейцарцам (0:2). Французы же разгромили Белоруссию (6:2) и были разгромлены Россией (0:7) и Швецией (0:4).
При этом в группе Словакия опережает своих сегодняшних соперников за счет того, что поражение в дополнительное время приносит одно очко. Тем не менее пока ни словаки, ни французы не занимают места, позволяющие выйти в следующую стадию турнира.
Изменится ли это уже сегодня, вы можете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Словакия: Денис Годла, Марек Чильяк, Патрик Рыбар.
Франция: Ронан Кеменер, Флорьян Арди, Себастьян Юленен.
Защитники
Словакия: Мартин Фегервары, Доминик Граняк, Марио Грман, Марек Дялога, Андрей Секера, Кристиан Ярош, Михал Чайковски, Адам Яношик.
Франция: Флорьян Шакиашвили, Жонатан Жаниль, Антонен Манавьян, Йоанн Овитю, Дамьен Ро, Юго Галле, Кевин Экефей, Тома Тири.
Нападающие
Словакия: Томаш Марцинко, Марек Говорка, Мартин Бакош, Давид Бондра, Давид Буц, Марцел Гашчак, Михал Криштоф, Андрей Кудрна, Ладислав Надь, Патрик Свитана, Павол Скалицки, Лукаш Цингел, Томаш Юрчо, Юрай Микуш.
Франция: Тедди Да Коста, Гийом Леклер, Морен Буве, Антони Гюттиг, Лоик Ламперье, Стефан Да Коста, Флоран Дуэ, Валентен Клеро, Жорданн Перре, Антони Реш, Николя Риц, Александр Тексье, Саша Трей, Дамьен Флери.
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