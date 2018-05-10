Чемпионат мира по хоккею 2018: Словакия — Франция (10 мая, 17:15)

На хоккейном чемпионате мира 2018 года стартовал матч между командами Словакии и Франции. Соперники по группе А играют на копенгагенской «Роял Арене».

Ранее обе сборные выиграли по матчу, а проиграли по два. Словаки переиграли Австрию (4:2), а уступили чехам (2:3 в овертайме) и швейцарцам (0:2). Французы же разгромили Белоруссию (6:2) и были разгромлены Россией (0:7) и Швецией (0:4).

При этом в группе Словакия опережает своих сегодняшних соперников за счет того, что поражение в дополнительное время приносит одно очко. Тем не менее пока ни словаки, ни французы не занимают места, позволяющие выйти в следующую стадию турнира.

Изменится ли это уже сегодня, вы можете узнать на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Нападающие