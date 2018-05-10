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ЧМ-2018: США — Латвия (10 мая, 17:15)
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Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Латвия (10 мая, 17:15) 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
На арене «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге стартовал матч чемпионата мира по хоккею 2018 года между сборными США и Латвии.
До сегодняшнего дня соперники по группе В сыграли по три матча на турнире: американцы выиграли каждый из них (5:4 по буллитам у Канады, 4:0 у Дании и 3:0 у Германии), а латыши победили дважды (Норвегию — 3:2 в овертайме, Южную Корею — 5:0) и один раз уступили (1:8 Финляндии).
На групповом этапе прошлогоднего первенства мира США и Латвия также играли друг с другом. Тогда со счетом 5:3 победу одержали североамериканцы.
Кто победит год спустя, вы можете узнать из прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
США: Кейт Кинкейд, Скотт Дарлинг, Чарли Линдгрен.
Латвия: Кристерс Гудлевскис, Элвис Мерзликин, Матис Кивлениекс.
Защитники
США: Нил Пионк, Уилл Батчер, Ник Дженсен, Алек Мартинес, Коннор Мерфи, Куинн Хьюз, Джордан Истерли.
Латвия: Эдгарс Сиксна, Увис Балинскис, Ральф Фрейбергс, Гунтис Галвиньш, Кристапс Зиле, Кристиан Рубинс, Кристапс Сотниекс, Оскар Цибульскис.
Нападающие
США: Сонни Милано, Кэм Аткинсон, Брайан Гиббонс, Джонни Годро, Патрик Кейн, Блейк Коулман, Крис Крайдер, Дилан Ларкин, Андерс Ли, Дерек Райан, Тейдж Томпсон, Колин Уайт, Алекс Дебринкэт.
Латвия: Мартиньш Карсумс, Рудольф Балцерс, Родриго Аболс, Роберт Букартс, Рихард Букартс, Андрис Джериньш, Никита Евпалов, Микс Индрашис, Рональд Кениньш, Оскар Батня, Гинтс Мейя, Виталий Павлов, Френкс Разгалс, Микелис Редлихс, Гунарс Скворцов.
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