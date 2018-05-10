Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Латвия (10 мая, 17:15)

На арене «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге стартовал матч чемпионата мира по хоккею 2018 года между сборными США и Латвии.

До сегодняшнего дня соперники по группе В сыграли по три матча на турнире: американцы выиграли каждый из них (5:4 по буллитам у Канады, 4:0 у Дании и 3:0 у Германии), а латыши победили дважды (Норвегию — 3:2 в овертайме, Южную Корею — 5:0) и один раз уступили (1:8 Финляндии).

На групповом этапе прошлогоднего первенства мира США и Латвия также играли друг с другом. Тогда со счетом 5:3 победу одержали североамериканцы.

Кто победит год спустя, вы можете узнать из прямой трансляции на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Нападающие