Чемпионат мира по хоккею 2018: Дания — Норвегия (11 мая, 17:15), прогноз

Хоккейные команды Дании и Норвегии 11 мая встретятся на льду арены «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге в рамках чемпионата мира по хоккею 2018 года. Очередной матч группы В состоится в 17:15 по московскому времени.

Ранее хозяева турнира выиграли и проиграли по два раза. Немцы пали со счетом 3:2 (по буллитам), а грозные финны с тем же счетом в основное время. Сама же Дания уступила США (0:4) и Канаде (1:7).

В свою очередь, норвежцы на момент написания новости провели на один матч меньше, проиграв Латвии (2:3 в овертайме) и Финляндии (0:7), победив при этом Германию по буллитам (5:4). Нынешним вечером Норвегии будут противостоять канадцы.

По мнению экспертов, с наибольшей вероятностью завтрашнее соперничество скандинавов завершится победой датчан. Сравнить мнение специалистов с реальностью вы сможете на « Чемпионате ».

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