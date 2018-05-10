Хоккейные команды Дании и Норвегии 11 мая встретятся на льду арены «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге в рамках чемпионата мира по хоккею 2018 года. Очередной матч группы В состоится в 17:15 по московскому времени.
Ранее хозяева турнира выиграли и проиграли по два раза. Немцы пали со счетом 3:2 (по буллитам), а грозные финны с тем же счетом в основное время. Сама же Дания уступила США (0:4) и Канаде (1:7).
В свою очередь, норвежцы на момент написания новости провели на один матч меньше, проиграв Латвии (2:3 в овертайме) и Финляндии (0:7), победив при этом Германию по буллитам (5:4). Нынешним вечером Норвегии будут противостоять канадцы.
По мнению экспертов, с наибольшей вероятностью завтрашнее соперничество скандинавов завершится победой датчан. Сравнить мнение специалистов с реальностью вы сможете на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Дания: Фредерик Андерсен, Себастьян Дам, Джордж Серенсен.
Норвегия: Хенрик Хольм, Ларс Хеуген, Хенрик Хеукеланд.
Защитники
Дания: Николас Йенсен, Йеспер Йенсен, Эмиль Кристенсен, Филип Ларсен, Стефан Лассен, Матиас Лассен, Оливер Лауридсен, Даниэль Нильсен.
Норвегия: Александер Бонсаксен, Кристиан Булль, Йоханнес Йоханнесен, Деннис Свеум, Виллиам Стрем, Даниэль Сервик, Юнас Холес, Стефан Эспеланд.
Нападающие
Дания: Матиас Хансен Бау, Оливер Бьеркстранд, Патрик Бьеркстранд, Миккель Бедкер, Йеспер Йенсен, Никлас Йенсен, Мадс Кристенсен, Мортен Мадсен, Николай Майер, Франс Нильсен, Мортен Поульсен, Петер Регин, Патрик Русселль, Фредерик Сторм, Янник Хансен, Никлас Хардт, Юлиан Якобсен.
Норвегия: Андерс Бастиансен, Валькве Ольсен, Томми Кристиансен, Тобиас Линдстрем, Матис Олимб, Кен-Андре Олимб, Никлас Роэст, Мартин Реймарк, Эйрик Сальстен, Стеффен Торесен, Матиас Треттенес, Кристиан Форсберг, Микаэль Хага, Лудвиг Хофф.