Сборная США отправила 13 шайб в ворота Южной Кореи

Сборная США по хоккею выиграла пятый матч подряд на чемпионате мира — 2018, проходящем в Дании. В матче группы B была разгромлена команда Южной Кореи — 13:1 (4:1, 4:0, 5:0).
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018
После сегодняшнего успеха «звёздно-полосатые» укрепили лидерство в группе с 13 очками в 5 матчах. Тем не менее, у отстающей на 3 балла Канады есть игра в запасе. В сегодняшнем матче дублями в составе сборной США отметились Патрик Кейн, Чарли Макэвой, Дерек Райан и Кэм Аткинсон. Ещё по одной заброшенной шайбе оформили Андерс Ли, Блейк Коулман, Тейдж Томпсон, Нил Пионк и Сонни Милано. У южнокорейцев отличился Чин Хи Ан.
Видео также можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.