Сборная США отправила 13 шайб в ворота Южной Кореи в матче ЧМ-2018

Сборная США по хоккею выиграла пятый матч подряд на чемпионате мира — 2018, проходящем в Дании. В матче группы B была разгромлена команда Южной Кореи — 13:1 (4:1, 4:0, 5:0).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Видео также можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.