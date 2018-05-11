Сборная России заполнила последнее место в заявке

Сборная России по хоккею заполнила последнее место в заявке на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной России по хоккею принял решение дозаявить ещё одного игрока на чемпионат мира 2018 года.

Штаб сборной России окончательно заполнил заявку команды на чемпионат мира, внеся в неё защитника Алексея Береглазова. pic.twitter.com/t5dxPueYJw— Хоккей России (@russiahockey) 11 мая 2018 г. Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) в заявку включён защитник Алексей Береглазов из «Металлурга».

Таким образом, команда использовала последнее вакантное место из 25 возможных.

Следующий матч национальная команда России сыграет 12 мая с Швейцарией.

Ранее сообщалось, что хоккеисты «Вашингтона» Овечкин и Кузнецов претендуют на звание лучшего игрока плей-офф НХЛ.