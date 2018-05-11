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Сборная России заполнила последнее место в заявке
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Сборная России по хоккею заполнила последнее место в заявке на ЧМ-2018 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Тренерский штаб сборной России по хоккею принял решение дозаявить ещё одного игрока на чемпионат мира 2018 года.
Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) в заявку включён защитник Алексей Береглазов из «Металлурга».
Таким образом, команда использовала последнее вакантное место из 25 возможных.
Следующий матч национальная команда России сыграет 12 мая с Швейцарией.
Ранее сообщалось, что хоккеисты «Вашингтона» Овечкин и Кузнецов претендуют на звание лучшего игрока плей-офф НХЛ.
RT на русском: последние новости
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