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Словаки переиграли французов 3:1
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Словакия — Франция. 3:1 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Сборная Словакии переиграла противников из Франции в матче чемпионата мира по хоккею 2018 года. Встреча группы А завершилась на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) со счетом 3:1.
В первом и третьем периодах игры словаки забивали по разу, а во втором команды обменялись голами.
Шайбы на свой счет записали словаки Давид Бондра, Давид Буц и Михал Чайковски и француз Валентен Клеро. Результативными передачами отличились игроки сборной Словакии Давид Буц (дважды), Патрик Свитана (дважды) и Кристиан Ярош. В составе Франции ассистентами стали Жорданн Перре и Жонатан Жаниль.
Словацкий вратарь Марек Чильяк отстоял матч полностью, а француз Флорьян Арди покинул площадку за 10 секунд до его конца.
Словаки удалялись с нее дважды, а французы трижды. Решения об этом принимал в том числе арбитр из России Роман Гофман.
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