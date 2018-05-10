Словаки переиграли французов 3:1

Чемпионат мира по хоккею 2018: Словакия — Франция. 3:1

Сборная Словакии переиграла противников из Франции в матче чемпионата мира по хоккею 2018 года. Встреча группы А завершилась на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) со счетом 3:1.

В первом и третьем периодах игры словаки забивали по разу, а во втором команды обменялись голами.

Шайбы на свой счет записали словаки Давид Бондра, Давид Буц и Михал Чайковски и француз Валентен Клеро. Результативными передачами отличились игроки сборной Словакии Давид Буц (дважды), Патрик Свитана (дважды) и Кристиан Ярош . В составе Франции ассистентами стали Жорданн Перре и Жонатан Жаниль

Словацкий вратарь Марек Чильяк отстоял матч полностью, а француз Флорьян Арди покинул площадку за 10 секунд до его конца.