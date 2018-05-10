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США обыграли Латвию на ЧМ в Дании
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Команда США в овертайме обыграла сборную Латвии на ЧМ по хоккею 

ТАСС 1 час назад
Фото: АР
Сборная США обыграла команду Латвии со счетом 3:2 в овертайме в матче 4-го тура группового этапа на чемпионате мира по хоккею. Встреча группы B прошла в датском Хернинге.
В составе американской команды шайбы забросили Крис Крайдер (12-я минута), Колин Уайт (38), Кэм Аткинсон (62), у латвийской команды — Увис Балинскис (18) и Андрис Джериньш (24).
Положение команд в группе В: 1. США — 10 очков (после 4 матчей), 2. Финляндия — 9 (4), 3. Канада — 7 (3), 4. Латвия — 6 (4), 5. Дания — 5 (4), 6. Германия — 5 (4), 7. Норвегия — 3 (3), 8. Южная Корея — 0 (4).
В матче группы А сборная Словакии победила команду Франции со счетом 3:1.
Положение команд в группе А: 1. Швеция — 12 (4), 2. Россия — 9 (3), 4. Швейцария — 9 (4), 5. Словакия — 7 (4), 5. Чехия — 4 (3), 6. Франция — 3 (4), 7. Австрия — 1 (4), 8. Белоруссия — 0 (4).
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