Воробьев прокомментировал неудачу сборной

«Последняя рука была у чехов». Что нам мешало сдержать Крейчи и Пастрняка

Сборная России проиграла первый матч на чемпионате мира по хоккею–2018, уступив в овертайме команде Чехии — 3:4 ОТ. После игры главный тренер сборной России Илья Воробьёв рассказал, почему решил убрать из первой тройки Кирилла Капризова и что помешало сдержать лидеров соперника.

«Не было возможности накладывать звенья на пятёрку с Крейчи и Пастрняком»

— Как вам другой хоккей — более быстрый и более мощный? — Более быстрый и более мощный. У чехов хорошая команда.

— Были готовы к этому? — Мы говорили ребятам об этом, но поначалу слишком много уважения оказывали сопернику. Второй и третий периоды были неплохие.

— Для понимания, как двигаться дальше, появление Крейчи и Пастрняка в составе чехов стало плюсом? — Для понимания, в принципе, да, но нас интересует наша игра.

— Какой был план на игру против них? Кто должен был отвечать? — Вы же понимаете, если они хозяева, то у меня нет возможности наложить звенья. Мы пытались что-то поменять, у нас в плане были два звена, но последняя рука была у тренеров чехов.

«Первой тройке нужен был новый импульс, поэтому перевели Капризова»

— Почему перевели Капризова в третью тройку? — Первый период у них не очень хорошо получался, звену нужен был новый импульс, поэтому перевели.

— Довольны, как сыграла первая тройка после перестановок? — Мы начали лучше играть командой. У нас рецепт успеха на этом чемпионате — только команда, все вместе, а не отдельные звенья и игроки.

— Это не намёк на то, что в следующем матче вместо Капризова в первой тройке сыграет Гусев? — Это ни на что не намёк, сейчас будем решать, думать и анализировать игру.

— Сошников добавил энергии? — В какой-то момент да.

— Почему остановились на Сошникове в первой тройке? — Потому что нужно было движение, а он быстрый парень.

«Дадонов не теряется, просто хоккей немножко быстрее и жёстче»

— Игрой в большинстве довольны? — Моментов было много, надо завершать.

— Хафизуллина посадили или травма? — У него повреждение. Будем смотреть на его состояние.

— Что происходит с Дадоновым? Мало бросает и теряется. — Не думаю, что он теряется, просто немножко хоккей быстрее и жёстче. Будем работать.

— Как можно усилить оборону? Матч показал, что против связки уровня Пастрняк — Крейчи наша оборона не тянет. — Надо спускаться всем вниз и лучше оборонять пятак, блокировать броски.