Россия против Чехии. Онлайн

Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Чехия (10 мая, 21:15)

На чемпионате мира по хоккею 2018 года стартовал четвертый по счету матч сборной России. На копенгагенской «Роял Арене» противостоят россиянам, пожалуй, первые серьезные соперники на нынешнем первенстве — чехи.

Пока же российская команда всех громила, ни разу не пропустила, а сама забивала не менее шести голов. Ранее перед Россией капитулировали Франция (7:0), Австрия (7:0) и Белоруссия (6:0).

Чехам продвижение по турниру дается значительно тяжелее. Победы командой были добыты в овертайме (3:2 над Словакией) и по буллитам (5:4 над Швейцарией). Кроме того, чешская сборная однажды уступила — 2:3 Швеции.

Россия играла с Чехией и на последнем крупном турнире — Олимпиаде нынешнего года — и добыла победу в полуфинале со счетом 3:0. Что россияне добудут сегодня, вы можете узнать из прямой трансляции на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Россия: Илья Сорокин, Игорь Шестеркин, Василий Кошечкин.

Чехия: Давид Риттих, Павел Францоуз, Доминик Граховина.

Защитники

Россия: Владислав Гавриков, Алексей Береглазов, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Никита Трямкин, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев, Никита Зайцев.

Чехия: Радко Гудас, Филип Гронек, Михал Йордан, Якуб Крейчик, Михал Моравчик, Давид Мусил, Мартин Планек, Адам Полашек, Давид Скленичка, Либор Шулак, Филип Пирохта.

Нападающие

Россия: Максим Мамин, Александр Барабанов, Павел Бучневич, Алексей Бывальцев, Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Кирилл Капризов, Илья Михеев, Никита Сошников, Максим Шалунов, Артем Анисимов.

Чехия: Томаш Гика, Радек Факса, Роман Горак, Мартин Каут, Роберт Коусал, Доминик Кубалик, Андрей Нестрашил, Мартин Нечас, Робин Ганзл, Михал Ржепик, Томаш Плеканец, Филип Хитил, Роман Червенка, Давид Штястны, Дмитрий Яшкин.