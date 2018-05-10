Чемпионат мира по хоккею 2018: Белоруссия — Чехия (11 мая, 21:15), прогноз

Завтра, 11 мая, сборная Белоруссии по хоккею в пятом матче на чемпионате мира 2018 года попробует одержать свою первую победу. На этот раз на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) белорусам будет противостоять команда Чехии. Игра стартует в 21:15 по московскому времени.

Ранее Белоруссия проиграла Швеции со счетом 0:5, Франции — 2:6, России — 0:6 и Швейцарии — 2:5.

Чехия же на момент написания новости лишь играла свой четвертый матч на турнире. До того чехи в овертайме победили Словакию (3:2), по буллитам — Швейцарию (5:4) и проиграли Швеции (2:3).

По мнению экспертов, завтра чехи одержат верх, а первая победа Белоруссии несколько отложится. Проверить, так ли все произойдет, вы сможете благодаря прямой трансляции на « Чемпионате ».

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