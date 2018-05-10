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ЧМ-2018: Белоруссия — Чехия (11 мая, 21:15), прогноз
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Белоруссия — Чехия (11 мая, 21:15), прогноз 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Завтра, 11 мая, сборная Белоруссии по хоккею в пятом матче на чемпионате мира 2018 года попробует одержать свою первую победу. На этот раз на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) белорусам будет противостоять команда Чехии. Игра стартует в 21:15 по московскому времени.
Ранее Белоруссия проиграла Швеции со счетом 0:5, Франции — 2:6, России — 0:6 и Швейцарии — 2:5.
Чехия же на момент написания новости лишь играла свой четвертый матч на турнире. До того чехи в овертайме победили Словакию (3:2), по буллитам — Швейцарию (5:4) и проиграли Швеции (2:3).
По мнению экспертов, завтра чехи одержат верх, а первая победа Белоруссии несколько отложится. Проверить, так ли все произойдет, вы сможете благодаря прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Белоруссия: Михаил Карнаухов, Иван Кульбаков, Виталий Трус.
Чехия: Давид Риттих, Павел Францоуз, Доминик Граховина.
Защитники
Белоруссия: Павел Воробей, Владимир Денисов, Роман Дюков, Дмитрий Коробов, Евгений Лисовец, Никита Устиненко, Степан Фальковский, Кристиан Хенкель.
Чехия: Радко Гудас, Филип Гронек, Михал Йордан, Якуб Крейчик, Михал Моравчик, Давид Мусил, Мартин Планек, Адам Полашек, Давид Скленичка, Либор Шулак, Филип Пирохта.
Нападающие
Белоруссия: Артур Гаврус, Артем Демков, Сергей Дрозд, Артем Кислый, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Артем Левша, Шарль Ленгле, Александр Матерухин, Александр Павлович, Джефф Плэтт, Павел Развадовский, Максим Сушко, Егор Шарангович.
Чехия: Томаш Гика, Радек Факса, Роман Горак, Мартин Каут, Роберт Коусал, Доминик Кубалик, Андрей Нестрашил, Мартин Нечас, Робин Ганзл, Михал Ржепик, Томаш Плеканец, Филип Хитил, Роман Червенка, Давид Штястны, Дмитрий Яшкин.
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