Ещё
ЧМ-2018: Канада — Норвегия. 5:0
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпионат мира по хоккею 2018: Канада — Норвегия. 5:0 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Канада переиграла Норвегию в очередном матче чемпионата мира по хоккею 2018 года. Встреча в рамках группы В состоялась на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания), завершившись со счетом 5:0.
В первом периоде «кленовые листья» забили трижды, а во втором и третьем по разу.
Авторами голов стали Коннор Макдэвид (трижды) и Бо Хорват (дважды), ассистировали им Колтон Парэйко (дважды), Жан-Габриэль Пажо, Джейден Шварц, Райан Ньюджент-Хопкинс и Пьер-Люк Дюбуа.
Вратарь норвежцев Ларс Хеуген провел на площадке все 60 минут, а тренеры Канады сменили начинавшего встречу Кертиса Макэлинни на 49-й минуте на Дарси Кемпера.
Канадцы удалялись с площадки три раза, а норвежские игроки вдвое чаще.
Сегодняшняя победа стала для Канады третьей в четырех матчах на первенстве мира нынешнего года. Ранее они переиграли Южную Корею (10:0) и Данию (7:1), уступив при этом сборной США по буллитам (4:5).
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия потерпела первое поражение на ЧМ32
Российским хоккеистам забил россиянин20
Болид гонщика из РФ сделал сальто на скорости 300 км/ч5
Орсер будет брать с Медведевой почасовую оплату75
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко578
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
07:07
«А кто это вообще?» Мутко поменяли на женщину
Футбол
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение