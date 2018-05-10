Канада переиграла Норвегию в очередном матче чемпионата мира по хоккею 2018 года. Встреча в рамках группы В состоялась на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания), завершившись со счетом 5:0.
В первом периоде «кленовые листья» забили трижды, а во втором и третьем по разу.
Авторами голов стали Коннор Макдэвид (трижды) и Бо Хорват (дважды), ассистировали им Колтон Парэйко (дважды), Жан-Габриэль Пажо, Джейден Шварц, Райан Ньюджент-Хопкинс и Пьер-Люк Дюбуа.
Вратарь норвежцев Ларс Хеуген провел на площадке все 60 минут, а тренеры Канады сменили начинавшего встречу Кертиса Макэлинни на 49-й минуте на Дарси Кемпера.
Канадцы удалялись с площадки три раза, а норвежские игроки вдвое чаще.
Сегодняшняя победа стала для Канады третьей в четырех матчах на первенстве мира нынешнего года. Ранее они переиграли Южную Корею (10:0) и Данию (7:1), уступив при этом сборной США по буллитам (4:5).