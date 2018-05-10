Россия проиграла Чехии

Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Чехия. 3:4 ОТ

Россия проиграла первый матч на чемпионате мира по хоккею 2018 года. На «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) россияне не справились со сборной Чехии в дополнительное время. Итоговый счет встречи 3:4.

В сегодняшнем матче соперники по группе А впервые на турнире поразили российские ворота. Ранее с этим не справились французы (7:0), австрийцы (7:0) и белорусы (6:0).

Россия забила первой на второй минуте стартового периода, тринадцать минут спустя счет стал равным, а еще через четыре — 1:2 в пользу Чехии. На второй минуте уже второго периода россияне забили вновь, через снова три пропустили, однако лишь спустя полторы минуты Россия сравняла счет. Наконец, на четвертой минуте овертайма чехи организовали победный гол.

Судьи удаляли россиян с площадки два раза, а чехов три.