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Россия проиграла Чехии
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Чехия. 3:4 ОТ 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Россия проиграла первый матч на чемпионате мира по хоккею 2018 года. На «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) россияне не справились со сборной Чехии в дополнительное время. Итоговый счет встречи 3:4.
В сегодняшнем матче соперники по группе А впервые на турнире поразили российские ворота. Ранее с этим не справились французы (7:0), австрийцы (7:0) и белорусы (6:0).
Россия забила первой на второй минуте стартового периода, тринадцать минут спустя счет стал равным, а еще через четыре — 1:2 в пользу Чехии. На второй минуте уже второго периода россияне забили вновь, через снова три пропустили, однако лишь спустя полторы минуты Россия сравняла счет. Наконец, на четвертой минуте овертайма чехи организовали победный гол.
Голы за Россию забили Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Александр Барабанов. В составе Чехии отличились
Давид Крейчи, Дмитрий Яшкин и Давид Пастрняк (дважды).
Авторами результативных передач стали россияне Александр Барабанов, Илья Каблуков, Павел Бучневич, Артем Анисимов, Никита Зайцев и Максим Шалунов. При чешских голах передачами отметились Дмитрий Яшкин, Давид Пастрняк, Давид Крейчи (трижды) и Филип Гронек.
И российский (Василий Кошечкин), и чешский (Давид Риттих) вратари отстояли в створе каждую минуту матча.
Судьи удаляли россиян с площадки два раза, а чехов три.
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