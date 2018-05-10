Россия потерпела первое поражение на ЧМ в Дании

В овертайме победная шайба на свой счет записал Пастрняк.

После этой игры сборная России набрала 10 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы А. Команда Чехии с 5 баллами расположилась на пятом месте.

В следующей встрече сборная России 12 мая сыграет против Швейцарии, а Чехия днем ранее встретится с командой Белоруссии.

Чемпионат мира

Группа А

Чехия — Россия -4:3 (2:1, 1:2, 0:0, 1: 0).

Голы: 0:1 — Нестеров (Барабанов, Каблуков, 1:11), 1:1 — Крейчи (Яшкин, 14:41), 2:1 — Яшкин (Пастрняк, Крейчи, 18:39), 2:2 — Григоренко (Бучневич, Анисимов, 21:00), 2:3 — Пастрняк (Крейчи, 24:17), 3:3 — Барабанов (Зайцев, Шалунов, 25:49), 4:3 Пастрняк (Крейчи).