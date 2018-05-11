Сонные Крейчи и Пастрняк растерзали Россию. Вот что такое чемпионат мира

Сборная России не справилась с чешскими звёздами НХЛ, сошедшими с трапа самолёта.

Настоящий чемпионат мира начинается сегодня

Забудьте всё, что вы раньше знали об этом турнире. Чемпионат мира начался сегодня. По крайней мере, для сборной России. Это видно и по количеству болельщиков. Наши люди, понимая, что первые матчи для команды Ильи Воробьёва проходные, а жизнь в датской столице дорогая, подтянулись как раз к матчу с Чехией. А собственно чешские болельщики сюда приехали на десяти автобусах и не первый день наводят шухер в спокойном Копенгагене.

Пока чешская пресс-служба ущемляла российскую прессу, а чешские болельщики устраивали перекличку с нашими фанатами, сборная готовилась к серьёзной проверке. Те же чехи свои силы на фоне топ-сборной уже попробовали, и тест шведами не прошли. Наши же парни провели в столице Дании почти неделю, так ничего о своей истинной силе не узнав. Всего один матч с серьёзным соперником способен дать намного больше пищи, чем все эти 20:0 с хоккейными «карликами».

Пока чехи рубились со швейцарами, наши парни кормили зверей в местном зоопарке, гуляли по самой длинной пешеходной улице Европы и возлагали цветы на могилы русских солдат. Тренировались, конечно, но даже два дня без игровой практики на таком турнире — это риск. Риск, прежде всего, первых минут. На старте, как правило, преимущество имеет команда, находящаяся в тонусе. А у нас к тому же в раме вратарь, который не только два дня отдыхал, но и последние четыре периода просидел на лавке.

Крейчи и Пастерняк выспались, а Гусев всё ещё не готов

Ну а главной угрозой для сборной России всё-таки были не выходные, а два Давида. Пастрняк и Крейчи только утром прибыли из Бостона в Копенгаген с пересадкой в Амстердаме. Несмотря на тяжёлый перелёт, звёзды «Брюинз» не только приняли участие в утренней раскатке, но и подремав днём, вышли в первом звене чешской сборной. Компанию Крейчи и Пастрняку в ударном сочетании составил Дмитрий Яшкин . На счету уроженца Омска здесь уже три очка в трёх матчах. То ли ещё будет с такими партнёрами! Кстати, а вы видели дебютный клип его жены? Поёт она, кстати, на русском.

Илья Воробьёв с помощниками обошлись без революций. За три полутренировочных матча они произвели одну-единственную перестановку, переставив местами Илью Михеева Максима Шалунова . Она сработала и сохранилась на игру с Чехией. К составу добавился Никита Сошников , но так как заявили его только тринадцатым нападающим, устаканившиеся сочетания он не ломал. Головоломка насчёт того, куда внедрять Никиту Гусева , переносится на два дня. Уже в субботу со Швейцарией он должен занять место левого вингера в одном из звеньев.

Нестеров забил первым из защитников

За три стартовых матча на чемпионате мира сборная России забросила два десятка шайб, но ни одна из них не пришлась на защитников. И ведь не скажешь, что они никак не участвовали в атаках нашей команды. Что Никита Зайцев , что Динар Хафизуллин отдали по три голевые передачи. А вот первый гол российского защитника в Копенгагене пришёлся на Никиту Нестерова. В своей первой же смене он успел на отскок и вколотил шайбу в ворота, словно гвоздь. Под самую шляпку. А человеком, который создал гол для Нестерова, стал Александр Барабанов . Форвард четвёртого звена, организовавший две шайбы в игре с Беларусью, стянул на себя всё внимание и, по сути, расчистил пространство для пушки Нестерова. Вслед за защитником ЦСКА мог отличиться и его тёзка из «Автомобилиста». Однако зарядив от синей линии со всей своей уральской удали, Трямкин отправил шайбу мимо ворот. Стань счёт 2:0, чехи могли и не очухаться. Однако этот промах, а также загубленный момент Евгением Дадоновым помогли нашим соперникам приподнять голову.

Яндач обыграл Воробьёва в наложении звеньев

Нестеров забил ещё до того, как звено Пастерняк — Крейчи — Яшкин впервые вышли на лёд. Но как только они провели первую смену, стало очевидно: с игроками такого калибра сборная России на этом чемпионате мира ещё не сталкивалась. И если первые смены тройка Крейчи выходила против тройки Дацюка, то в дальнейшем чехи на правах номинальных хозяев начали играть в наложения. Против нашего первого звена выходила четвёртое чешское во главе с Плеканецом, заставляя Капризова, Дацюка и Дадонова непривычно много обороняться. Но ключевым моментом игры стало то, кто выходил под только-только сошедших с самолёта звёзд «Бостона». Своё первое звено от нашего Яндач благополучно увёл. Крейчи с Пастерняком выходили, в основном, против тройки Андронова. Казалось бы, главные чекеры всея Руси призваны сдерживать ведущих игроков соперников, но когда Крейчи пошёл сравнивать счёт, капитан ЦСКА ничего поделать не смог. Любое появление пришельцев из НХЛ практически приравнивалось к голевому моменту. Они пользовались каждой помаркой, любым секундным замешательством. Звёзды «Бостона» умудрились забить по голу в присутствии трёх (!) сочетаний сборной России. Будь то эталонный бросок Крейчи, использование Яшкиным ошибки Трямкиным или попадание Пастрняка по пустым воротам. Кажется, им было всё равно, против кого играть.

Двуликий Зайцев: кошмарное дежавю и чудо-пас

Приехав в Данию, Зайцев заявил¸ что провёл лучший сезон в карьере. Мол, вся критика со стороны прессы не имеет под собой никаких оснований. Однако даже сам российский защитник вряд ли будет отрицать, что ему, как и всему «Торонто», лучше забыть серию с «Бостоном». И тут, вроде бы абстрагировавшись от клубных дел, Зайцев снова вспомнил, каково это выходить против двух чешских монстров. В случае с первым голом он не смог накрыть Крейчи, а когда чехи впервые вышли вперёд, Никита обрезался, упал и не успел подняться, чтобы накрыть Пастрняка. Не самое приятное дежавю, скажем прямо.

Впрочем, что Нестеров, что Зайцев сыграли с чехами противоречиво. У обоих были как явные ошибки в обороне, так и яркие проблески в атаке. Если Никита из ЦСКА забил, то Никита из «Торонто» отдал чудо-пас на Барабанова. Обманув чехов на замахе, он выдал такую диагональ, что трибуны ахнули, а адресат передачи мог спокойно выпить чашечку кофе. Ну а чем дальше, тем проще приходилось Зайцеву со своими старыми знакомыми из «Бостона». Он всё увереннее стал ходить вперёд, а два Давида очевидно подсели. В качестве киллеров, использовавших каждый шанс, джокеры Яндача сработали, но на весь матч их не хватило.

Явление Сошникова

В момент, когда сборная России уступала в счёте, Воробьёв начал двигать звенья. В середине второго периода впервые на льду появился Сошников. И сразу на него набросились три чеха! Те, кто следят за этим нападающим, знают, что он не прочь вывести соперников из себя. Как результат — в его присутствии чехи схватили первое в матче удаление. Неплохой дебют на чемпионате мира, ничего не скажешь. Сначала Никита заменял Шалунова в четвёртом звене, а затем его подняли в первую тройку к Дацюку и Дадонову. Учитывая, что игра у нашего ударного сочетания откровенно не складывалась, этот шаг выглядел логичным. Капризов же был командирован к Андронову и Михееву. Тем любопытнее теперь, в каком звене окажется Гусев.

И снова Крейчи