В субботу, 12 мая, на чемпионате мира по хоккею 2018 года сыграют команды Словакии и Швеции. Матч стартует в 13:15 по московскому времени на льду «Роял Арены» в Копенгагене (Дания).
Обе сборные провели уже по четыре игры на турнире. Шведы выиграли каждую из них (5:0 — у Белоруссии, 3:2 — у Чехии, 4:0 — у Франции, 7:0 — у Австрии). Словаки же одержали две победы (над Австрией — 4:2, над Францией — 3:1) и дважды проиграли (2:3 в овертайме — Чехии, 0:2 — Швейцарии).
По мнению хоккейных экспертов, завтра шведы, действующие чемпионы мира, продолжат победную поступь по мировому первенству, а что будет на самом деле, вы сможете узнать «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Швеция: Филип Густавссон, Андерс Нильссон, Магнус Хелльберг.
Словакия: Денис Годла, Патрик Рыбар, Марек Чильяк.
Защитники
Швеция: Адам Альмквист, Микаэль Викстранд, Эрик Густафссон, Джон Клингберг, Адам Ларссон, Хампус Линдхольм, Лоуренс Пилут, Оливер Экман-Ларссон.
Словакия: Доминик Граняк, Марио Грман, Марек Дялога, Андрей Секера, Мартин Фегервары, Михал Чайковски, Адам Яношик, Кристиан Ярош.
Нападающие
Швеция: Лиас Андерссон, Микаэль Баклунд, Якоб де ла Роуз, Мика Зибанеджад, Адриан Кемпе, Карл Клингберг, Юхан Ларссон, Джон Норман, Густав Нюквист, Элиас Петтерссон, Магнус Пяаярви, Рикард Ракелль, Патрик Хернквист, Деннис Эверберг, Маттиас Янмарк.
Словакия: Мартин Бакош, Давид Бондра, Давид Буц, Марцел Гашчак, Марек Говорка, Михал Криштоф, Андрей Кудрна, Томаш Марцинко, Юрай Микуш, Ладислав Надь, Патрик Свитана, Павол Скалицки, Лукаш Цингел, Томаш Юрчо.