Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Словакия (12 мая, 13:15), прогноз

В субботу, 12 мая, на чемпионате мира по хоккею 2018 года сыграют команды Словакии и Швеции. Матч стартует в 13:15 по московскому времени на льду «Роял Арены» в Копенгагене (Дания).

Обе сборные провели уже по четыре игры на турнире. Шведы выиграли каждую из них (5:0 — у Белоруссии, 3:2 — у Чехии, 4:0 — у Франции, 7:0 — у Австрии). Словаки же одержали две победы (над Австрией — 4:2, над Францией — 3:1) и дважды проиграли (2:3 в овертайме — Чехии, 0:2 — Швейцарии).

По мнению хоккейных экспертов, завтра шведы, действующие чемпионы мира, продолжат победную поступь по мировому первенству, а что будет на самом деле, вы сможете узнать « Чемпионате ».

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