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Ернкрок не сыграет на ЧМ-2018
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Ернкрок не сыграет на ЧМ-2018, Форсберг и Арвидссон ещё не приняли решения 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
После поражения «Нэшвилл Предаторз» в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли от «Виннипег Джетс» (1:5, 3-4) ряд шведских игроков стали доступны для участия в чемпионате мира 2018 года по хоккею.
Совершенно точно не сыграет за сборную Швеции нападающий Калле Ернкрок, который выступал в плей-офф с повреждением.
«Сыграть на ЧМ? Это было бы почти невозможно, я играл на обезболивающих весь Кубок Стэнли, так что это не лучшая идея», — цитирует Ернкрока svt.se.
Защитник Маттиас Экхольм, а также нападающие Виктор Арвидссон и Филип Форсберг примут окончательное решение позднее.
«Ещё не думали о сборной, но обязательно сделаем это позже», — сказали Арвидссон и Фосрберг.
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