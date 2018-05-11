Береглазов включен в заявку сборной России по хоккею

Сборная России по хоккею заявила защитника магнитогорского «Металлурга» Алексея Береглазова на чемпионат мира по хоккею в Дании, передает Sport24. Он заменит травмированного Динара Хафизуллина (СКА, Санкт-Петербург), который получил повреждение в матче против сборной Чехии.

Соответственно, заявка национальной команды, состоящая из 25 человек сформирована полностью

Сборная России сыграла на чемпионате мира четыре матча, в трех из которых одержала победу. Следующий матч «Красная машина» проведет против сборной Швейцарии 12 мая.

Ранее хоккеист сборной России поделился мнением о матче с командой Чехии.