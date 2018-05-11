Хозяева двух последних крупных хоккейных турниров, Олимпиады и чемпионата мира 2018 года, 12 мая сыграют друг с другом. Матч группы В Дания — Южная Корея начнется на льду стадиона «Йюске Банк Боксен» в датском городе Хернинге в 17:15 по московскому времени.
По данным на вечер 11 мая, датчане сыграли на турнире четыре раза, выиграв и проиграв по два матча. Повержены скандинавами были Германия (3:2 по буллитам) и один из главных фаворитов турнира Финляндия (3:2). Проиграла Дания сборным Канады (1:7) и США (0:4).
Корейцы, дебютирующие в высшем дивизионе мировых первенств, пока не одержали ни одной победы. Поражения им нанесли Финляндия (1:8), Канада (0:10), Латвия (0:5) и Германия (1:6).
По прогнозам спортивных экспертов, не выиграют они и сегодня, а проследить за событиями встречи вы сможете на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Дания: Фредерик Андерсен, Себастьян Дам, Джордж Серенсен.
Южная Корея: Мэтт Далтон, Ен Сын Ли, Сун Че Пак.
Защитники
Дания: Николас Йенсен, Йеспер Йенсен, Эмиль Кристенсен, Филип Ларсен, Матиас Лассен, Стефан Лассен, Оливер Лауридсен, Даниэль Нильсен.
Южная Корея: Вон Чун Ким, Тон Ку Ли, Хен Хо Ох, Алекс Плант, Эрик Реган, Ен Чун Со, Хен Чхоль Сон, Брайан Янг.
Нападающие
Дания: Матиас Хансен Бау, Оливер Бьеркстранд, Патрик Бьеркстранд, Миккель Бедкер, Йеспер Йенсен, Никлас Йенсен, Мадс Кристенсен, Мортен Мадсен, Николай Майер, Франс Нильсен, Мортен Поульсен, Петер Регин, Патрик Русселль, Фредерик Сторм, Янник Хансен, Никлас Хардт, Юлиан Якобсен.
Южная Корея: Чин Хи Ан, Вон Чун Ким, Сан Вук Ким, Ки Сун Ким, Еун Чун Ли, Чхон Хюн Ли, Ву Сан Пак, Чин Кю Пак, Брок Радунске, Майкл Свифт, Сан Ву Син, Сан Хун Син, Чун Ву Чон, Мин Хо Чхо.