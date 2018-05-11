Чемпионат мира по хоккею 2018: Дания — Южная Корея (12 мая, 17:15), прогноз

Хозяева двух последних крупных хоккейных турниров, Олимпиады и чемпионата мира 2018 года, 12 мая сыграют друг с другом. Матч группы В Дания — Южная Корея начнется на льду стадиона «Йюске Банк Боксен» в датском городе Хернинге в 17:15 по московскому времени.

По данным на вечер 11 мая, датчане сыграли на турнире четыре раза, выиграв и проиграв по два матча. Повержены скандинавами были Германия (3:2 по буллитам) и один из главных фаворитов турнира Финляндия (3:2). Проиграла Дания сборным Канады (1:7) и США (0:4).

Корейцы, дебютирующие в высшем дивизионе мировых первенств, пока не одержали ни одной победы. Поражения им нанесли Финляндия (1:8), Канада (0:10), Латвия (0:5) и Германия (1:6).

По прогнозам спортивных экспертов, не выиграют они и сегодня, а проследить за событиями встречи вы сможете на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Южная Корея: Мэтт Далтон , Ен Сын Ли, Сун Че Пак.

Защитники

Нападающие

Южная Корея: Чин Хи Ан, Вон Чун Ким, Сан Вук Ким, Ки Сун Ким, Еун Чун Ли, Чхон Хюн Ли, Ву Сан Пак, Чин Кю Пак, Брок Радунске, Майкл Свифт, Сан Ву Син, Сан Хун Син, Чун Ву Чон, Мин Хо Чхо.