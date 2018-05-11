Дадонов: был бы не против, если бы Ковальчук оказался во «Флориде»

Евгений Дадонов не стал олимпийским чемпионом, но ни о чём не жалеет. Форвард играет на пятом чемпионате мира подряд.

Спецкор «Чемпионата» на чемпионате мира по хоккею в Копенгагене побеседовал с 29-летним нападающим «Флориды Пантерз» и сборной России Евгением Дадоновым. Игрок признался, что не жалеет о переезде в Америку, охарактеризовал требования нового тренерского штаба сборной во главе с Ильёй Воробьёвым и отметил, что не ощутил на себе дороговизну датской столицы.

«Флорида», Барков и Мальгин

— Вы провели яркий сезон за «Флориду», набрав 65 (28+37) очков. Как сами оцените свою игру?

— Самому себе мне сложно поставить оценку. К сожалению, мы не выполнили главную задачу — не попали в плей-офф.

— Но для вас это всё же лучший сезон в НХЛ.

— Нормальный сезон. Стараюсь всегда работать, совершенствовать свою игру.

— Не жалеете, что уехали?

— Не жалею.

— Как работается с главным тренером «Пантерз» Бобом Бугнером?

— Он спокойный человек. В работе тоже, но достаточно требовательный. Он уделяет большое внимание системе игры команды. Требует чётко и неукоснительно выполнять игровое задание.

— В англоговорящей раздевалке у вас всё в порядке?

— Да. Всё понимаю.

— Во «Флориде» два русских хоккеиста — вы и Максим Мамин. Общаетесь в основном с ним?

— У нас в команде на русском разговаривают ещё Барков и Мальгин.

— То есть проводите свободное время вчетвером?

— Да. Иногда с Максом вдвоём куда-нибудь сходим.

— Барков и Мальгин уже не считают себя русскими?

— По паспорту они не являются русскими. Но первый язык, которые оба учили, — русский. Наверное, Мальгин больше считает себя швейцарцем, чем Барков — финном. Хотя Александр всё равно родился в Финляндии и больше финн, нежели русский.

— С кем по ходу сезона вам было удобнее всего играть?

— В основном играл с Барковым. Первую часть больше играли с Юбердо, потом — с Бьюгстадом. Со всеми чувствовал себя комфортно. Были моменты, когда что-то не получалось. Пытались разговаривать между собой, договариваться, чтобы потом было легче.

— Жалеете, что во «Флориде» вам не удалось пересечься с Яромиром Ягром?

— Нет. Я даже не думал об этом.

Фотография Буре

— Бытовые условия для вас тоже важны? Жить в Санрайзе — сплошное удовольствие.

— Это больше важно для семьи, детей. Мне приятно там жить. Не могу сказать, что мне там не нравится (смеётся).

— Перед сезоном Флориду потряс ураган «Ирма». Вас экстренно вывезли?

— Такие вещи достаточно распространены. Команда ещё официально не собиралась, но ребят вывозили. Они уехали тренироваться в Бостон, а я уже там присоединился к ним. А уже обратно мы все поехали во Флориду.

— Кого-то из известных в прошлом хоккеистов встречали?

— Один раз видел на игре Дарюса Каспарайтиса. Некоторые мои знакомые тоже были. Много русских приезжает, в том числе и на отдых. С кем-то получается увидеться, с кем-то нет.

— Сильно расстроились из-за непопадания в плей-офф?

— Сейчас уже немножко отошёл. А так — конечно. Одного очка не хватило. Бывает такое.

— «Флорида» как организация вас устраивает?

— Всё нормально, жаловаться не приходится.

— Павла Буре там по-прежнему вспоминают?

— Его везде помнят. У нас на арене есть специальная стена, на которой отображены имена всех капитанов в истории «Флориды». Фотография Павла Буре там тоже висит.

— Как вас называют во «Флориде»?

— Дади, Дадо или Дад.

— По имени редко?

— Да, в основном вот так. Берут несколько первых букв из фамилии и сокращают.

Панарин и Шипачёв

— Как думаете, почему не получилось в НХЛ у вашего бывшего партнёра по СКА Вадима Шипачёва?

— Не знаю точно, что у него случилось, поэтому затрудняюсь ответить.

— Как вам новый клуб из Лас-Вегаса?

— У них хорошая команда. В первый же год вышли в финал конференции. Конечно, они всех удивили.

— С Шипачёвым и Панариным за океаном общались?

— Общего чата в гаджетах у нас нет, редко общаемся. Стараемся по возможности. С Артемием два раза виделись, когда летали в Коламбус. Один раз сходили с ним на ужин.

— Бобровский тоже был?

— Нет, мы вдвоём.

— Не расстроились, что Панарин не приехал на чемпионат мира?

— Давайте думать и говорить о настоящем. Мы играем той командой, которая у нас есть сейчас.

Олимпиада

— Нет разочарования, что не удалось слетать в Корею и завоевать вместе с остальными российскими игроками золотую медаль?

— Никакого разочарования нет. Я делал осознанный выбор, когда уезжал во «Флориду». Знал, что никто из НХЛ не поедет. Рад за ребят и за страну, но точно ни о чём не жалею.

— Странно, что в итоге людей из НХЛ так и не отпустили на Олимпиаду…

— От меня ничего не зависит. Ничего не мог сделать, моё слово никто бы не послушал. Общался с другими хоккеистами — все были очень удивлены. Даже если чисто по-человечески взглянуть на вопрос. Игроки хотят поехать, а им не разрешают.

— Вы лично поздравили кого-то из ребят с золотыми медалями?

— По возможности написал.

— Ожидали, что мог случиться такой необычный финал?

— Всякое бывает. Я предполагал, что легко нам не будет, потому что немцы поймали кураж. Помните, швейцарцы несколько лет назад дошли до финала чемпионата мира. Схожие ситуации. Не сомневался в победе России, но последние пару минут, конечно, заставили поволноваться.

— В Данию к немцам приехал Леон Драйзайтль…

— Не слежу за немецким хоккеем. Но знаю, что он играет в «Эдмонтоне». Хороший хоккеист.

Чемпионат мира и календарь

— В Дании многие обсуждают календарь чемпионата мира. К примеру, Россия три первых матча играла с не самыми сильными соперниками. Правилен ли подобный подход?

— Я думаю, что без разницы. Нам нужно концентрироваться на каждом сопернике. Цель всё равно одна, поход к ней начнётся с матчей на вылет. Сейчас, может быть, у кого-то попроще календарь, у кого-то — потяжелее.

— Но и в группе первое место занять хочется, верно?

— Конечно, хотелось бы. Нам хочется выигрывать в каждом матче.

— Матчи шведов посмотрели? У них здесь очень сильная команда.

— Нет, ещё не видел их матчей.

— За группой B, которая играет в Хернинге, тоже не следите?

— Только если где-то по телевизору проскользнёт или в Интернете счёт попадётся. Детально не слежу. Работа с Воробьёвым, Дацюк и Гусев

— В сборную России вы поехали без раздумий?

— Я хорошо себя чувствовал, прошёл медицинское обследование в клубе. Мне позвонили, спросили. Я сказал, что готов ехать.

— У вас есть золотая медаль чемпионата мира, серебряная и две бронзовые. Пора возвращать победные традиции?

— Хочется, чтобы круг прошёл, и я перепрыгнул через серебро, сразу к золоту (смеётся).

— Вы — завсегдатай чемпионатов мира.

— Да, пятый подряд. Если нет болячек, ничего не мешает и тренеры хотят меня видеть, то я готов.

— Как работается с Ильёй Воробьёвым?

— Нормально. Уже три недели тренируемся под его руководством. Он к нам привык, мы к нему тоже.

— Теперь в штабе ещё и Алексей Кудашов с Анваром Гатиятулиным. Чувствуется, что в тренировочный процесс внесены коррективы?

— У каждого тренера есть свои отличия, своё видение игры, подход. Это нормальные вещи, тренерские штабы меняются и в сборных, и в клубах. К любому тренеру начинаешь привыкать, выполнять его требования.

— Какую роль для этой сборной играет Павел Дацюк? Тренерский штаб видит его связующим звеном между всей командой. Это так?

— Всё верно. Павел — неотъемлемая часть этой сборной. Особенно сейчас, когда много молодых игроков, впервые приехавших в сборную. Он всегда пользуется авторитетом, уважением. Дацюк — пример для подражания. Даже в своём возрасте он показывает, как надо работать. Вся команда тянется за ним.

— Никита Гусев — усиление для команды?

— Думаю, что он нам сильно поможет.

Копенгаген и арена

— Удалось погулять по Копенгагену?

— Да, 8 мая у нас был выходной, с утра погуляли с ребятами в центре города.

— До знаменитой русалочки дошли?

— Нет, далековато.

— За автографами и фото к вам на улице подходили?

— Нет.

— Российские болельщики жалуются, что здесь слишком дорого.

— Если честно, я даже не знаю, какой у них курс в местных кронах. Платил карточкой, но не подсчитывал. Сняли с меня, к примеру, 200 крон. Не в курсе, сколько это в переводе на другую валюту. Нам некогда заморачиваться, особо нет времени на трату денег.

— Сколько вы добираетесь от отеля до арены?

— 15-20 минут.

— На тренировочной арене очень холодно, ощутили это на себе?

— Особо не заметил.

— В свою очередь на «Роял-Арене» не слишком хороший лёд.

— Да, лёд оставляет желать лучшего.

— На старте турнира были проблемы с заполняемость арены. Это ощущается во время игры?

— Я думаю, что в дальнейшем посещаемость будет на уровне, впереди самые интересные матчи. Стадион будет забиваться. Особенно, в играх навылет.

СКА, «Трактор» и будущее Ковальчука

— Следили за последним сезоном в СКА, который «армейцы» проводили без вас?

— Конечно, следил.

— Общались с хоккеистами?

— Да, но не очень часто. У них свой график, у меня — свой. Иногда получалось пообщаться или поздравить с праздниками. В основном следил за счётом, интересовался, как играет команда. За «Трактором», кстати, тоже.

— «Трактор» в завершившемся плей-офф сыграл сильно.

— Мне кажется, что они провели хороший сезон. Жаль, что проиграли Казани серию со счётом 0-4. Замучили травмы, но игры были упорные. Челябинск мог побороться за кубок, но главное, что ребята показали, что они не зря играли весь сезон.

— «Ак Барс» заслужил чемпионство?

— А как иначе? Мне кажется, по-другому не бывает.

— Илья Ковальчук возвращается в НХЛ. «Флорида» — в шорт-листе клубов, в которых он может оказаться.

— Я был бы не против, если он оказался бы у нас (улыбается).

Друзья-челябинцы и Овечкин

— В Челябинске после сезона ещё не были?

— Нет, не было времени. В последний раз был там прошлым летом, потом уехал в Америку.

— В сборной сразу несколько челябинцев — вы, Никита Нестеров, Максим Шалунов, тренер Анвар Гатиятулин…

— Пытаюсь ещё кого-нибудь вспомнить (смеётся). Мы, челябинцы, всегда хорошо общаемся между собой, даже если играем в разных клубах. Так что здесь особенно рады видеть друг друга. Никиту с Максом знаю очень давно, ещё с детской школы.

— Ещё один известный челябинец — Евгений Кузнецов — забросил решающую шайбу в ворота «Питтсбурга» и вывел команду в финал конференции.

— В финале конференции пожелаю удачи сильнейшему. Обе команды хорошие. В «Тампе» и «Вашингтоне» много русских. Что касается Кузнецова, то он всегда был большим мастером. Он 100-процентный лидер «Вашингтона». Даже не знаю, кто у них считается первым центром: Бекстрём или Кузнецов.

— 100 очков Никиты Кучерова в сезоне вас не удивили?

— Нет, он мощно начал сезон. Сразу можно было предположить, что он выбьет сотню. Да, в конце был небольшой спад, но всё равно добился результата.

— Заслужили ли Александр Овечкин наконец-то выиграть в Кубке Стэнли?

— Овечкин — лучший снайпер последних лет. Может, конечно, он и заслужил, но кубок выигрывает команда, а не один человек. Он вносит огромный вклад в победы «Кэпиталз». У них будет хороший шанс на успех. Посмотрим, ведь соперники тоже сильны. В том числе и на Западе.