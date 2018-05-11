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Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею
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Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею 

Sputnik Южная Осетия 16 часов назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 11 мая — Sputnik. Сборная по хоккею России проиграла сборной Чехии в овертайме матча группового этапа чемпионата мира, сообщает РИА Новости. Таким образом, команда России потерпела первое поражение после трех побед подряд.
За минуту до конца третьего периода на счету россиян было 11 бросков, почти в три раза больше, чем у чехов — 4. После того, как встреча перешла в овертайм, лучше были уже чехи, которые в итоге и победили. Решающая шайба на счету одного из главных героев вечера — Пастрняка. Матч с чехами стал первой игрой сборной России, вызвавшей реальный интерес у болельщиков: 12-тысячная арена в Копенгагене была забита под завязку.
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