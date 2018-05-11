Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею

ЦХИНВАЛ, 11 мая — Sputnik . Сборная по хоккею России проиграла сборной Чехии в овертайме матча группового этапа чемпионата мира, сообщает РИА Новости . Таким образом, команда России потерпела первое поражение после трех побед подряд.

За минуту до конца третьего периода на счету россиян было 11 бросков, почти в три раза больше, чем у чехов — 4. После того, как встреча перешла в овертайм, лучше были уже чехи, которые в итоге и победили. Решающая шайба на счету одного из главных героев вечера — Пастрняка. Матч с чехами стал первой игрой сборной России, вызвавшей реальный интерес у болельщиков: 12-тысячная арена в Копенгагене была забита под завязку.