ЧМ-2018: Дания раскатала Норвегию

Чемпионат мира по хоккею 2018: Дания — Норвегия. 3:0

Хозяева чемпионата мира по хоккею 2018 года датчане не были слишком гостеприимны с командой Норвегии, переиграв ее на арене «Йюске Банк Боксен» в Хернинге со счетом 3:0. В первом периоде игры Дания забила один гол, а во втором два.

Удалялись игроки сборной Дании пять раз, а Норвегии — шесть.

Эта победа стала для датчан третьей на домашнем первенстве мира. Ранее они переиграли команды Германии (3:2 по буллитам) и Финляндии (3:2), уступив лишь командам с другого континента — США (0:4) и Канаде (1:7).