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ЧМ-2018: Дания раскатала Норвегию
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Дания — Норвегия. 3:0 

Рамблер 57 минут назад
Фото: Reuters
Хозяева чемпионата мира по хоккею 2018 года датчане не были слишком гостеприимны с командой Норвегии, переиграв ее на арене «Йюске Банк Боксен» в Хернинге со счетом 3:0. В первом периоде игры Дания забила один гол, а во втором два.
Шайбы на свой счет записали Никлас Йенсен (дважды) и Фредерик Сторм, а свои имена в протоколе игры в качестве ассистентов найдут Филип Ларсен (дважды), Петер Регин, Оливер Бьеркстранд, Миккель Бедкер и Йеспер Йенсен.
Оба вратаря, датчанин Фредерик Андерсен и норвежец Хенрик Хеукеланд, провели на льду по 60 минут.
Удалялись игроки сборной Дании пять раз, а Норвегии — шесть.
Эта победа стала для датчан третьей на домашнем первенстве мира. Ранее они переиграли команды Германии (3:2 по буллитам) и Финляндии (3:2), уступив лишь командам с другого континента — США (0:4) и Канаде (1:7).
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