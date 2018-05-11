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Хоккеисты сборной Франции обыграли команду Австрии
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Хоккеисты сборной Франции обыграли команду Австрии на чемпионате мира 

ТАСС 55 минут назад
Фото: EPA
Сборная Франции обыграла команду Австрии со счетом 5:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании. Встреча прошла в Копенгагене.
В составе сборной Франции отличились Дамьен Флёри (11-я и 35-я минуты), Саша Трей (14, 42) и Стефан Да Коста (48). За команду Австрии шайбы забросили Томас Хундертпфунд (4), Михаэль Раффль (32).
Сборная Франции занимает шестое место в группе A с шестью очками после пяти матчей. Команда Австрии расположилась на седьмой строчке (1).
В следующем матче 12 мая австрийцы сыграют с белорусами, которые занимают последнее место в группе, не набрав ни одного очка. Французы 13 мая сыграют с чехами.
На чемпионате мира 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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