Хоккеисты сборной Франции обыграли команду Австрии на чемпионате мира

Сборная Франции обыграла команду Австрии со счетом 5:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании. Встреча прошла в Копенгагене.

Сборная Франции занимает шестое место в группе A с шестью очками после пяти матчей. Команда Австрии расположилась на седьмой строчке (1).

В следующем матче 12 мая австрийцы сыграют с белорусами, которые занимают последнее место в группе, не набрав ни одного очка. Французы 13 мая сыграют с чехами.

На чемпионате мира 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.