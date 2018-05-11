Чемпионат мира по хоккею 2018: Франция — Австрия. 5:2

Разгромленная Россией Франция переиграла со счетом 5:2 австрийцев на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Встреча прошла на «Роял Арене» в столице Дании Копенгагене.

Первый и второй периоды матча завершались с идентичным счетом на табло — 2:1, а в третьем французы положили этому конец, забив однажды и не пропустив.

Шайбы за Францию забросили Дамьен Флери с передач Стефана Да Косты и Антони Реша, Саша Трей , которому ассистировали Александр Тексье и Кевин Экефей , вновь Дамьен Флери, которому на этот раз помогли Йоанн Овитю и снова Стефан Да Коста, четвертый гол забил брат последнего Тедди Да Коста со второй в игре передачи Александра Тексье, а также первой Юго Галле. Последний французский гол вновь на счету Саши Трея, а последние передачи стали третьей для Александра Тексье и второй для Кевина Экефея.

Вратари Флорьян Арди (Франция) и Бернхард Штаркбаум (Австрия) провели в своих воротах по 60 минут.

Французы удалялись шесть раз за матч, а их соперники — семь.