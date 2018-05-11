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ЧМ-2018: Франция — Австрия. 5:2
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Франция — Австрия. 5:2 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Разгромленная Россией Франция переиграла со счетом 5:2 австрийцев на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Встреча прошла на «Роял Арене» в столице Дании Копенгагене.
Первый и второй периоды матча завершались с идентичным счетом на табло — 2:1, а в третьем французы положили этому конец, забив однажды и не пропустив.
Шайбы за Францию забросили Дамьен Флери с передач Стефана Да Косты и Антони Реша, Саша Трей, которому ассистировали Александр Тексье и Кевин Экефей, вновь Дамьен Флери, которому на этот раз помогли Йоанн Овитю и снова Стефан Да Коста, четвертый гол забил брат последнего Тедди Да Коста со второй в игре передачи Александра Тексье, а также первой Юго Галле. Последний французский гол вновь на счету Саши Трея, а последние передачи стали третьей для Александра Тексье и второй для Кевина Экефея.
В составе проигравшей Австрии отличились Томас Хундертпфунд с передач Доминика Хайнриха и Мартина Шумнига, а также Михаэль Раффль со второй передачи Доминика Хайнриха.
Вратари Флорьян Арди (Франция) и Бернхард Штаркбаум (Австрия) провели в своих воротах по 60 минут.
Французы удалялись шесть раз за матч, а их соперники — семь.
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