Буре оценил игру сборной России

Буре: мне очень нравится сборная России и то, в какой хоккей она играет

Известный российский хоккеист Павел Буре поделился впечатлениями от выступления национальной команды на групповом этапе чемпионата мира в Дании. «Наша команда начала турнир очень хорошо, много забивает и мало пропускает. Да, не всё получилось с чехами, но все наши главные игры ещё впереди. Главное — готовиться к играм на вылет», — приводит слова Буре «Чемпионат». Он отметил, что команде нужно сделать правильные выводы, и не повторять своих ошибок. «Мне очень нравится наша команда и то, в какой хоккей она играет. У нас осталось три игры в группе. Уверен, что команда продолжит играть в атакующий комбинационный хоккей. Никто не делит соперников на слабых, сильных или средних, ребята будут готовиться к каждой конкретной игре», — добавил прославленный хоккеист. Ранее в сборной России рассказали о характере травмы хоккеиста Динара Хафизуллина