Ещё
Буре оценил игру сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Буре: мне очень нравится сборная России и то, в какой хоккей она играет 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Известный российский хоккеист Павел Буре поделился впечатлениями от выступления национальной команды на групповом этапе чемпионата мира в Дании.
«Наша команда начала турнир очень хорошо, много забивает и мало пропускает. Да, не всё получилось с чехами, но все наши главные игры ещё впереди. Главное — готовиться к играм на вылет», — приводит слова Буре «Чемпионат».
Он отметил, что команде нужно сделать правильные выводы, и не повторять своих ошибок.
«Мне очень нравится наша команда и то, в какой хоккей она играет. У нас осталось три игры в группе. Уверен, что команда продолжит играть в атакующий комбинационный хоккей. Никто не делит соперников на слабых, сильных или средних, ребята будут готовиться к каждой конкретной игре», — добавил прославленный хоккеист.
Ранее в сборной России рассказали о характере травмы хоккеиста Динара Хафизуллина.
RT на русском: последние новости
Тренер сборной России по хоккею Воробьёв выступил с поздравлением в честь Дня Победы Сборная России по хоккею заполнила последнее место в заявке на ЧМ-2018 Сборная Франции одержала победу над командой Австрии в матче чемпионата мира по хоккею
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеппельт опять разоблачает Россию79
В РФ нашли еще одну причину посадить Родченкова59
Медведев породил новый анекдот про Мутко506
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко597
Уткин высказался о Черчесове в оскорбительных выражениях
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
00:38
Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто
Автоспорт
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
08:38
Аршавина пять раз ударили током
Футбол
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение