США играют с Кореей на чемпионате мира

Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Южная Корея (11 мая, 21:15)

США и Южная Корея, показывающие противоположные результаты на чемпионате мира по хоккею 2018 года, начали играть друг против друга на арене «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания).

До сегодняшнего дня американцы обыгрывали все команды, которые им противостояли: пали Канада (5:4 по буллитам), Дания (4:0), Германия (3:0) и Латвия в овертайме (3:2). Корейцы, в свою очередь, во всех играх уступили: 1:8 — Финляндии, 0:10 — Канаде, 0:5 — Латвии, 1:6 — Германии.

Хоккейные эксперты не сомневаются, что «противоречия» Соединенных Штатов и Южной Кореи продолжатся и сегодня, а победа азиатов в матче станет настоящим чудом. Если же оно произойдет, стать его свидетелем вы сможете на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Южная Корея: Сун Че Пак, Мэтт Далтон , Ен Сын Ли.

Защитники

Нападающие

Южная Корея: Вон Чун Ким, Чин Хи Ан, Ки Сун Ким, Еун Чун Ли, Чхон Хюн Ли, Ву Сан Пак, Чин Кю Пак, Брок Радунске, Сан Вук Ким, Сан Ву Син, Майкл Свифт, Сан Хун Син, Чун Ву Чон, Мин Хо Чхо.