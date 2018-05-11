США играют с Кореей на чемпионате мира

США и Южная Корея, показывающие противоположные результаты на чемпионате мира по хоккею 2018 года, начали играть друг против друга на арене «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания).
До сегодняшнего дня американцы обыгрывали все команды, которые им противостояли: пали Канада (5:4 по буллитам), Дания (4:0), Германия (3:0) и Латвия в овертайме (3:2). Корейцы, в свою очередь, во всех играх уступили: 1:8 — Финляндии, 0:10 — Канаде, 0:5 — Латвии, 1:6 — Германии.
Хоккейные эксперты не сомневаются, что «противоречия» Соединенных Штатов и Южной Кореи продолжатся и сегодня, а победа азиатов в матче станет настоящим чудом. Если же оно произойдет, стать его свидетелем вы сможете на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
США: Чарли Линдгрен, Скотт Дарлинг, Кейт Кинкейд,.
Южная Корея: Сун Че Пак, Мэтт Далтон, Ен Сын Ли.
Защитники
США: Алек Мартинес, Уилл Батчер, Джордан Истерли, Ник Дженсен, Коннор Мерфи, Куинн Хьюз, Нил Пионк.
Южная Корея: Тон Ку Ли, Хен Чхоль Сон, Вон Чун Ким, Хен Хо Ох, Алекс Плант, Эрик Реган, Ен Чун Со, Брайан Янг.
Нападающие
США: Джонни Годро, Тейдж Томпсон, Кэм Аткинсон, Брайан Гиббонс, Крис Крайдер, Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн, Блейк Коулман, Дилан Ларкин, Андерс Ли, Сонни Милано, Дерек Райан, Колин Уайт.
Южная Корея: Вон Чун Ким, Чин Хи Ан, Ки Сун Ким, Еун Чун Ли, Чхон Хюн Ли, Ву Сан Пак, Чин Кю Пак, Брок Радунске, Сан Вук Ким, Сан Ву Син, Майкл Свифт, Сан Хун Син, Чун Ву Чон, Мин Хо Чхо.