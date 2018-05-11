Белоруссия будет мстить

Чемпионат мира по хоккею 2018: Чехия — Белоруссия (11 мая, 21:15)

Обидчики сборной России чехи и обиженные ею белорусы начали свою очную встречу на чемпионате мира по хоккею 2018 года, которая проходит, как и все игры группы А, на «Роял Арене» в столице Дании Копенгагене.

Чехия выиграла три встречи из четырех на мировом первенстве, однако ни разу в основное время: в дополнительное не повезло словакам и россиянам (3:2 и 4:3 соответственно), а Швейцария уступила по буллитам (5:4). Проиграли же чехи однажды и по итогам трех периодов — Швеции со счетом 2:3.

Белоруссия уступила во всех матчах, в которых приняла участие: 0:5 — Швеции, 2:6 — Франции, 0:6 — России и 2:5 — Швейцарии.

Чехи и белорусы играли и на прошлогоднем чемпионате мира. Тогда 6:1 победили первые, а кто одержит верх сегодня, вы сможете узнать из прямой трансляции на « Чемпионате ».

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