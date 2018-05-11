Белоруссия будет мстить

Обидчики сборной России чехи и обиженные ею белорусы начали свою очную встречу на чемпионате мира по хоккею 2018 года, которая проходит, как и все игры группы А, на «Роял Арене» в столице Дании Копенгагене.
Чехия выиграла три встречи из четырех на мировом первенстве, однако ни разу в основное время: в дополнительное не повезло словакам и россиянам (3:2 и 4:3 соответственно), а Швейцария уступила по буллитам (5:4). Проиграли же чехи однажды и по итогам трех периодов — Швеции со счетом 2:3.
Белоруссия уступила во всех матчах, в которых приняла участие: 0:5 — Швеции, 2:6 — Франции, 0:6 — России и 2:5 — Швейцарии.
Чехи и белорусы играли и на прошлогоднем чемпионате мира. Тогда 6:1 победили первые, а кто одержит верх сегодня, вы сможете узнать из прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Чехия: Доминик Граховина, Давид Риттих, Павел Францоуз.
Белоруссия: Иван Кульбаков, Михаил Карнаухов, Виталий Трус.
Защитники
Чехия: Филип Пирохта, Михал Моравчик, Давид Мусил, Радко Гудас, Филип Гронек, Михал Йордан, Якуб Крейчик, Мартин Планек, Адам Полашек, Давид Скленичка, Либор Шулак.
Белоруссия: Павел Воробей, Владимир Денисов, Роман Дюков, Дмитрий Коробов, Евгений Лисовец, Никита Устиненко, Степан Фальковский, Кристиан Хенкель.
Нападающие
Чехия: Филип Хитил, Томаш Плеканец, Робин Ганзл, Томаш Гика, Радек Факса, Роман Червенка, Андрей Нестрашил, Доминик Кубалик, Роман Горак, Мартин Каут, Роберт Коусал, Мартин Нечас, Михал Ржепик, Давид Штястны, Дмитрий Яшкин.
Белоруссия: Александр Китаров, Артем Демков, Сергей Дрозд, Артем Кислый, Евгений Ковыршин, Артем Левша, Шарль Ленгле, Артур Гаврус, Александр Матерухин, Александр Павлович, Джефф Плэтт, Павел Развадовский, Максим Сушко, Егор Шарангович.