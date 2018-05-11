Ещё
ЧМ-2018: Канада — Финляндия, прогноз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпионат мира по хоккею 2018: Канада — Финляндия (12 мая, 21:15), прогноз 

Рамблер 56 минут назад
Фото: Reuters
В субботу, 12 мая, на чемпионате мира по хоккею 2018 года друг против друга сыграют одни из его фаворитов — Канада и Финляндия. Встреча начнется в 21:15 по московскому времени, а пройдет на стадионе датского Хернинга «Йюске Банк Боксен».
Обе команды выиграли по три матча нынешнего мирового первенства: канадцы — у Южной Кореи (10:0), Дании (7:1) и Норвегии (5:0), а финны — у тех же корейцев (8:1) и норвежцев (7:0), а также у Латвии (8:1). Проиграла каждая из команд по одной встрече: Финляндия — Дании (2:3), а Канада — США (4:5 по буллитам).
На данный момент североамериканская сборная занимает второе место в группе В, а финны — третье.
По мнению специалистов, завтрашнее противостояние будет тяжелым для обоих соперников, однако предпочтение они отдают «кленовым листьям». Наградить любую из команд своим вы сможете во время прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Канада: Майкл Дипьетро, Дарси Кемпер, Кертис Макэлинни.
Финляндия: Ээро Кильпеляйнен, Харри Сятери, Вилле Хуссо.
Защитники
Канада: Марк-Эдуар Власич, Райан Мюррей, Дарнелл Нурс, Колтон Парэйко, Райан Пулок, Тома Шабо, Джоэл Эдмундсон, Аарон Экблад.
Финляндия: Томми Кивисте, Миика Койвисто, Нико Миккола, Маркус Нутиваара, Вилле Покка, Юусо Риикола, Миро Хейсканен, Юлиус Хонка.
Нападающие
Канада: Мэтью Барзал, Джош Бейли, Антони Бовилье, Тайсон Джост, Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс, Райан О'Райлли, Жан-Габриэль Пажо, Бо Хорват, Джейден Шварц, Брэйден Шенн, Джордан Эберле.
Финляндия: Марко Анттила, Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд, Пекка Йормакка, Каспери Капанен, Сакари Маннинен, Саку Мяэналанен, Мика Ниеми, Олли Палола, Янне Песонен, Микко Рантанен, Вели-Матти Савинайнен, Антти Суомела, Теуво Терявяйнен.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеппельт опять разоблачает Россию79
В РФ нашли еще одну причину посадить Родченкова59
Медведев породил новый анекдот про Мутко506
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко597
Уткин высказался о Черчесове в оскорбительных выражениях
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
00:38
Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто
Автоспорт
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
08:38
Аршавина пять раз ударили током
Футбол
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение