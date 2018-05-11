Чемпионат мира по хоккею 2018: Канада — Финляндия (12 мая, 21:15), прогноз

В субботу, 12 мая, на чемпионате мира по хоккею 2018 года друг против друга сыграют одни из его фаворитов — Канада и Финляндия. Встреча начнется в 21:15 по московскому времени, а пройдет на стадионе датского Хернинга «Йюске Банк Боксен».

Обе команды выиграли по три матча нынешнего мирового первенства: канадцы — у Южной Кореи (10:0), Дании (7:1) и Норвегии (5:0), а финны — у тех же корейцев (8:1) и норвежцев (7:0), а также у Латвии (8:1). Проиграла каждая из команд по одной встрече: Финляндия — Дании (2:3), а Канада — США (4:5 по буллитам).

На данный момент североамериканская сборная занимает второе место в группе В, а финны — третье.

По мнению специалистов, завтрашнее противостояние будет тяжелым для обоих соперников, однако предпочтение они отдают «кленовым листьям». Наградить любую из команд своим вы сможете во время прямой трансляции на « Чемпионате ».

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Нападающие