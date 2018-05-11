В субботу, 12 мая, на чемпионате мира по хоккею 2018 года друг против друга сыграют одни из его фаворитов — Канада и Финляндия. Встреча начнется в 21:15 по московскому времени, а пройдет на стадионе датского Хернинга «Йюске Банк Боксен».
Обе команды выиграли по три матча нынешнего мирового первенства: канадцы — у Южной Кореи (10:0), Дании (7:1) и Норвегии (5:0), а финны — у тех же корейцев (8:1) и норвежцев (7:0), а также у Латвии (8:1). Проиграла каждая из команд по одной встрече: Финляндия — Дании (2:3), а Канада — США (4:5 по буллитам).
На данный момент североамериканская сборная занимает второе место в группе В, а финны — третье.
По мнению специалистов, завтрашнее противостояние будет тяжелым для обоих соперников, однако предпочтение они отдают «кленовым листьям». Наградить любую из команд своим вы сможете во время прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Канада: Майкл Дипьетро, Дарси Кемпер, Кертис Макэлинни.
Финляндия: Ээро Кильпеляйнен, Харри Сятери, Вилле Хуссо.
Защитники
Канада: Марк-Эдуар Власич, Райан Мюррей, Дарнелл Нурс, Колтон Парэйко, Райан Пулок, Тома Шабо, Джоэл Эдмундсон, Аарон Экблад.
Финляндия: Томми Кивисте, Миика Койвисто, Нико Миккола, Маркус Нутиваара, Вилле Покка, Юусо Риикола, Миро Хейсканен, Юлиус Хонка.
Нападающие
Канада: Мэтью Барзал, Джош Бейли, Антони Бовилье, Тайсон Джост, Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс, Райан О'Райлли, Жан-Габриэль Пажо, Бо Хорват, Джейден Шварц, Брэйден Шенн, Джордан Эберле.
Финляндия: Марко Анттила, Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд, Пекка Йормакка, Каспери Капанен, Сакари Маннинен, Саку Мяэналанен, Мика Ниеми, Олли Палола, Янне Песонен, Микко Рантанен, Вели-Матти Савинайнен, Антти Суомела, Теуво Терявяйнен.