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Сборная Беларуси проиграла пятый матч кряду на ЧМ-2018
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Сборная Беларуси проиграла пятый матч кряду на ЧМ-2018, всухую уступив Чехии 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сборная Беларуси проиграла пятый матч подряд на чемпионате мира по хоккею — 2018. В матче группы А команда уступила соперникам из Чехии со счётом 0:3 (0:3, 0:0, 0:0). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018
Все шайбы в сегодняшней игре были заброшены в первом периоде. В составе сборной Чехии отличились Либор Шулак, Роман Горак и Михал Ржепик. На нынешнем чемпионате мира чехи выиграли четыре матча из пяти.
Видео также можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.
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