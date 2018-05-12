Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин назван первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на субботу "Вашингтон" в первом матче серии 1/2 финала плей-офф победил "Тампу" со счетом 4:2. Овечкин отметился шайбой и голевой передачей.

Второй звездой дня признан одноклубник и соотечественник Овечкина Евгений Кузнецов , на счету которого две результативные передачи. Кузнецов во второй раз за неделю признается второй звездой дня, ранее он был включен в список трех лучших игроков 8 мая по итогам шестого матча серии 1/4 финала с "Питтсбургом".