Чешский вратарь стал игроком ХК «Локомотива»

Салак подписал контракт с железнодорожниками на один год. В минувшем сезоне голкипер защищал ворота "Сибири"

Чех сыграл в 37 матчах розыгрыша КХЛ-2017/18, пропуская в среднем 2,53 шайбы за игру и отбивая 91,7% бросков.

К тому же, руководство ярославского клуба продлило соглашение с финским нападающим Петри Контиолой еще на один сезон. В минувшем сезоне финн забил 12 шайб и отдал 20 результативных передач.