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Чешский вратарь стал игроком ХК «Локомотива»
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Чешский вратарь стал игроком ХК «Локомотива» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: visualrian.ru
Чешский вратарь Александр Салак стал игроком ярославского "Локомотива", сообщает "Советский спорт".
Салак подписал контракт с железнодорожниками на один год. В минувшем сезоне голкипер защищал ворота "Сибири"
Чех сыграл в 37 матчах розыгрыша КХЛ-2017/18, пропуская в среднем 2,53 шайбы за игру и отбивая 91,7% бросков.
К тому же, руководство ярославского клуба продлило соглашение с финским нападающим Петри Контиолой еще на один сезон. В минувшем сезоне финн забил 12 шайб и отдал 20 результативных передач.
Ранее президент России Владимир Путин забросил пять шайб в гала-матче в Сочи.
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