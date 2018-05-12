Шведы играют со словаками

Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Словакия (12 мая, 13:15)

На чемпионате мира по хоккею стартовал матч Швеция — Словакия. Встреча соперников российской сборной за выход из группы А проходит на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания).

Шведы до сих пор не проигрывали на нынешнем первенстве мира, переиграв Белоруссию (5:0), Чехию (3:2), Францию (4:0) и Австрию (7:0), и занимают первое место в группе с 12-ю очками, на два опережая россиян.

Словакия же выиграла два матча из четырех — у австрийцев (4:2) и французов (3:1). Проиграли словаки Чехии в овертайме (2:3) и Швейцарии (0:2).

Как изменится статистика побед и поражений команд сегодня, вы сможете узнать из прямой трансляции на « Чемпионате ».

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Нападающие