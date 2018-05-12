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Шведы играют со словаками
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Словакия (12 мая, 13:15) 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
На чемпионате мира по хоккею стартовал матч Швеция — Словакия. Встреча соперников российской сборной за выход из группы А проходит на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания).
Шведы до сих пор не проигрывали на нынешнем первенстве мира, переиграв Белоруссию (5:0), Чехию (3:2), Францию (4:0) и Австрию (7:0), и занимают первое место в группе с 12-ю очками, на два опережая россиян.
Словакия же выиграла два матча из четырех — у австрийцев (4:2) и французов (3:1). Проиграли словаки Чехии в овертайме (2:3) и Швейцарии (0:2).
Как изменится статистика побед и поражений команд сегодня, вы сможете узнать из прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Швеция: Андерс Нильссон, Филип Густавссон, Магнус Хелльберг.
Словакия: Патрик Рыбар, Марек Чильяк, Денис Годла.
Защитники
Швеция: Адам Альмквист, Адам Ларссон, Микаэль Викстранд, Эрик Густафссон, Хампус Линдхольм, Лоуренс Пилут, Оливер Экман-Ларссон, Джон Клингберг.
Словакия: Доминик Граняк, Андрей Секера, Марио Грман, Марек Дялога, Михал Чайковски, Адам Яношик, Кристиан Ярош, Мартин Фегервары.
Нападающие
Швеция: Лиас Андерссон, Микаэль Баклунд, Якоб де ла Роуз, Мика Зибанеджад, Адриан Кемпе, Маттиас Янмарк, Юхан Ларссон, Джон Норман, Густав Нюквист, Карл Клингберг, Элиас Петтерссон, Магнус Пяаярви, Патрик Хернквист, Рикард Ракелль, Деннис Эверберг.
Словакия: Давид Бондра, Мартин Бакош, Марцел Гашчак, Марек Говорка, Михал Криштоф, Андрей Кудрна, Томаш Марцинко, Юрай Микуш, Давид Буц, Патрик Свитана, Павол Скалицки, Лукаш Цингел, Томаш Юрчо, Ладислав Надь.
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