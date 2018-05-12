Чемпионат мира по хоккею 2018: Германия — Латвия (12 мая, 13:15)

На арене «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания) стартовал пятый и для Германии, и для Латвии матч группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года.

В предыдущих четырех немцы уступили трижды (Дании —2:3 по буллитам, Норвегии — 4:5 по буллитам, США — 0:3). Победила сборная Германии лишь дебютантов высшей стадии мировых первенств из Южной Кореи (6:1).

В свою очередь, Латвия проиграла и выиграла по два раз. В овертайме ею были обыграны норвежцы (3:2), а те же корейцы — в основное время (5:0). Уступила команда Латвии финнам (1:8) и американцам (2:3 в дополнительное время).

На данный момент ни Германия, ни Латвия не занимают мест в группе В, позволяющих сыграть в четвертьфинале турнира, однако измениться это может уже сегодня, а изменится ли, вы сможете узнать на « Чемпионате ».

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