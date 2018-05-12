На арене «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания) стартовал пятый и для Германии, и для Латвии матч группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года.
В предыдущих четырех немцы уступили трижды (Дании —2:3 по буллитам, Норвегии — 4:5 по буллитам, США — 0:3). Победила сборная Германии лишь дебютантов высшей стадии мировых первенств из Южной Кореи (6:1).
В свою очередь, Латвия проиграла и выиграла по два раз. В овертайме ею были обыграны норвежцы (3:2), а те же корейцы — в основное время (5:0). Уступила команда Латвии финнам (1:8) и американцам (2:3 в дополнительное время).
На данный момент ни Германия, ни Латвия не занимают мест в группе В, позволяющих сыграть в четвертьфинале турнира, однако измениться это может уже сегодня, а изменится ли, вы сможете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Германия: Тимо Пильмайер, Матиас Нидербергер, Никлас Тройтле.
Латвия: Матис Кивлениекс, Кристерс Гудлевскис, Элвис Мерзликин.
Защитники
Германия: Мориц Мюллер, Деннис Зайденберг, Бьерн Крупп, Оливер Мебус, Йонас Мюллер, Корбиниан Хольцер, Янник Зайденберг, Бернхард Эбнер.
Латвия: Кристапс Зиле, Увис Балинскис, Гунтис Галвиньш, Кристиан Рубинс, Эдгарс Сиксна, Ральф Фрейбергс, Оскар Цибульскис, Кристапс Сотниекс.
Нападающие
Германия: Мануэль Видерер, Леон Драйзайтль, Марсель Небельс, Доминик Кагун, Николас Креммер, Марк Михаэлис, Маркус Айзеншмид, Маттиас Плахта, Даниэль Пьетта, Ясин Эхлиз, Фредерик Тиффельс, Себастьян Увира, Патрик Хагер, Мирко Хеффлин,.
Латвия: Гунарс Скворцов, Рудольф Балцерс, Оскар Батня, Рональд Кениньш, Теодор Блюгерс, Роберт Букартс, Рихард Букартс, Андрис Джериньш, Родриго Аболс, Никита Евпалов, Микс Индрашис, Мартиньш Карсумс, Гинтс Мейя, Виталий Павлов, Френкс Разгалс, Микелис Редлихс,.