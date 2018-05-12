Без права на ошибку. Почему нельзя проиграть Швейцарии

Поражение выведет нашу команду на США или Канаду уже в четвертьфинале.

Россия: извлекли ли пользу из матча с чехами?

Сборная России на чемпионате мира в Дании наконец-то провела матч с достойным соперником, и эта игра, как и ожидалось, подкинула тренерскому штабу нашей национальной команды много пищи для размышлений. Правда, многие полагали, что с чехами подопечные Ильи Воробьёва всё же совладают, пусть и приложив гораздо больше усилий, чем для побед в трёх стартовых матчах турнира. Но в эти расклады вмешался приезд в чешскую команду двух звёздных форвардов — Давида Пастрняка Давида Крейчи . Нападающие «Бостона» вышли на лёд практически с борта самолёта, что не помешало им набрать 7 очков на двоих и обеспечить победу над Россией.

Впрочем, матч с чехами лишь напомнил о тех разговорах, которые ходили вокруг российской сборной до турнира, но из-за лёгких первых побед были немного подзабыты. В Данию наша команда приехала отнюдь не в качестве фаворитов и с заметно уступающим другим топовым сборным составом. Практически без ярких, индивидуально сильных нападающих, зато с большим количеством «рабочих лошадок», которые сильны только в грамотно выстроенной командной игре. Но на эту стройку у Ильи Воробьёва ещё не было времени, и назвать нынешнюю сборную тренерской «бандой» (как это было, например, у Олега Знарка) — пока никак нельзя.

Разумеется, матч с чехами развеял и миф о непробиваемости российской обороны. Нет, наши защитники не выглядели мальчиками для битья, но показали, что обрезы, неаккуратные передачи, провалы в позиционной игре им не чужды. Чехи же в лице Пастрняка и Крейчи продемонстрировали, что подобные ошибки в матчах против звёздного нападения чреваты мгновенным наказанием. Как же стоит относиться к поражению от чехов? С одной стороны — для нашей сборной ничего страшного не случилось. Плохо, конечно, что проиграли первый же трудный матч, но зато, наконец, получилась показательная для тренерского штаба игра, а время для работы над ошибками ещё есть. Но в то же время этот проигрыш может больно ударить по турнирным перспективам российской сборной, ведь теперь несколько осложнилась задача занять минимум второе место в группе А, чтобы избежать возможной встречи с США или Канадой уже в четвертьфинале. И в этом смысле ключевым для нашей команды представляется поединок со швейцарской сборной.

Швейцария: надежда на «физику» и Нидеррайтера

Сборная Швейцарии уже давно никем не воспринимается, как проходной соперник, за последние годы «крестоносцы» добились существенного прогресса в развитии и вытеснили сборную Словакии с места сразу под большой шестёркой мирового хоккея. Швейцарцы — это крепкая, боевая команда, всегда готовая на сенсацию. Таковая произошла 5 лет назад, когда сборная Швейцарии под руководством Шона Симпсона дошла до финала мирового форума. Но всё-таки нашим ближайшим соперникам не хватает стабильности в результатах. Поэтому их нельзя назвать завсегдатаями плей-офф чемпионатов мира, а провальные выступления, как на ЧМ-2016, где Швейцария заняла шестое место в группе, сменяются относительным успехом, как на прошлогоднем мировом форуме, который подопечные Патрика Фишера закончили на второй позиции в своей восьмёрке, обогнав Чехию и Финляндию. Фишер работает со сборной своей страны и на текущем турнире, и пока швейцарцы выглядят неплохо. Правда, они неожиданно довели до овертайма стартовую встречу с австрийцами, но затем выиграли важный матч у словаков, лишь по буллитам уступили чехам и уверенно победили Беларусь. Сборная Швейцарии набирает очки там, где от неё этого ждут, и это позволяет подопечным Фишера надеяться на высокое место по итогам группового этапа. Швейцарцы проповедуют силовой, активный хоккей, любят играть первым номером. Во всех своих матчах на турнире они открывали счёт, делая ставку на начало встречи, и вряд ли сборной России стоит ожидать, что в очном поединке картина изменится. Так что Илье Воробьёву стоит уделить особое внимание первым минутам игры, когда отменно физически подготовленная швейцарская команда за счёт движения и темпа сможет нивелировать разницу в классе. Хоккеисты сборной Швейцарии в большинстве своём представляют местный чемпионат, но есть и важные исключения. В первую очередь, это лидер «крестоносцев» Нино Нидеррайтер. Не самый лучший сезон за «Миннесоту» он пытается компенсировать игрой за сборную, и пока у него это неплохо получается, а 5 (3+2) очков в четырёх встречах — лучшее тому подтверждение. Вряд ли Нидеррайтер индивидуально настолько силён, как тот же Пастрняк, зато он знает, как доставить неприятности сборной России. Восемь лет назад на молодёжном чемпионате мира Нино в одиночку вытащил для швейцарцев четвертьфинал с нашей сборной, сделав дубль в конце основного времени и начале овертайма.

Помимо Нидеррайтера у швейцарцев есть Тимо Майер Свен Андригетто , двусторонние форварды «Сан-Хосе» и «Колорадо», получившие больше свободы на льду при игре за сборную. Оба набрали на турнире по три очка, причём Майеру, только приехавшему в Данию, потребовалась для этого лишь одна встреча. Российской сборной ни в коем случае нельзя недооценивать швейцарцев. Они вполне способны грамотно сыграть в обороне, а ловить шансы на контратаках там есть кому. Правда, ведя в счёте, подопечные Фишера обороняют своё преимущество так себе. Австрия и Чехия, например, без особых проблем отыгрывали у швейцарцев две шайбы разницы в счёте. Но в любом случае нашей команде нужно подойти к этой встрече с максимальной концентрацией. Забыть о статистике личных встреч, согласно которой швейцарцы не выигрывали у России на чемпионатах мира уже 18 лет. К нынешней игре это не имеет никакого значения, а выигрывать её для подопечных Ильи Воробьёва нужно обязательно. И вот почему.

Расстрельное четвёртое место и прицел на Данию

Почему же так важен для сборной России поединок со Швейцарией? Да просто потому, что победа в этой встрече практически закрепит за нашей командой второе место в группе А, а вот поражение наверняка откинет сразу на четвёртую позицию. Судите сами. Помимо очного матча, россиянам и швейцарцам предстоит на турнире ещё по две игры. Обеим командам предстоит встретиться с фаворитом группы шведами, и вероятность проиграть высока как для нашей сборной, так и для подопечных Фишера. А вот в победе России над Словакией и Швейцарии над Францией сомнений практически нет. Сейчас соперников разделяет одно очко в пользу россиян, а значит, у швейцарцев в игре с командой Ильи Воробьёва будет последняя возможность избежать четвёртой позиции. При этом второе или третье место (в зависимости от исхода игры Россия — Швейцария) в группе займут чехи, которым предстоит два лёгких матча с французами и австрийцами.

Чем же так хороша для сборной России вторая строчка и плоха четвёртая? Всё очень просто. Если наша сборная зайдёт в плей-офф с последнего дающего на это право места в группе А, то попадает на победителя другой восьмёрки, которым практически наверняка станет одна из монструозных на этом турнире североамериканских сборных. И тут шансов у подопечных Ильи Воробьёва будет объективно немного. Второе же место выводит на третью команду другой группы. Здесь, конечно, вероятен шанс попасть на финскую сборную, что тоже будет для россиян далеко не подарком. Но возможен и иной вариант. Сборная Дании обыграла команду Суоми в очной встрече и теперь замахивается не просто на выход в плей-офф, но и на попадание туда как раз с третьего места. В этом нет ничего невозможного.

Хозяевам турнира просто нужно выиграть свои матчи у Латвии и Южной Кореи и надеяться, что финны потеряют 4 очка из шести в поединках с США и Канадой. Такой расклад весьма вероятен, а для российской команды трудно придумать более подходящего соперника по четвертьфиналу, чем датчане. Они, конечно, хороши на этом турнире, да и без помощи родных стен не обходится, но уровень хоккеистов из России и Дании, даже учитывая Фредерика Андерсена Оливера Бьёркстранда , несопоставим.

Важная победа для России