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Жамнов рассказал о своих ожиданиях в матче против Швейцарии
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Жамнов рассказал о своих ожиданиях в матче против Швейцарии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: hcvityaz.ru
Старший тренер сборной России Алексей Жамнов поделился ожиданиями от матча группового этапа чемпионата мира — 2018 против Швейцарии, передает "Советский спорт".
"Хафизуллин тренировку пропустил, надеюсь, завтра будет получше. В воротах сыграет Кошечкин со Швейцарией. Швейцарцы играют в канадский хоккей: без прокатов, по возможности агрессивно. Мы разобрали соперника, самое главное, чтобы мы придерживались своего плана. Должно все получится. Видели, что шведы усилятся игроками из НХЛ. Но у нас сегодня Швейцария, по шведам поговорим перед нашим очным матчем", — сказал Жамнов.
Также старший тренер выразил свое мнение по поводу проблем с игрой в большинстве.
"Что касается большинства, то ребята имеют моменты, просто надо их реализовывать. На таких турнирах каждый гол важен, особенно в большинстве", — добавил старший тренер.
Ранее стало известно, что Василий Кошечкин сыграет против сборной Швейцарии с первых минут.
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