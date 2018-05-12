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Сборная Швеции победила Словакию
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Сборная Швеции только в овертайме победила Словакию на чемпионате мира 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Сборная Швеции обыграла национальную команду Словакии в овертайме а матча группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 4:3, сообщает ТАСС.
Голами в составе победителей отметились Деннис Эверберг, Густав Нюквист, Якоб Де Ла Роуз и Мика Зибанеджад. У словаков отличились Томашу Юрчо, Мареку Дялоге и Ладиславу Надю.
Хоккей. Чемпионат мира. Группа А  Словакия — Швеция — 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
1:0 — Юрчо (Грман, Криштоф) — 10:32  1:1 — Эверберг (Клингберг, Линдхольм) — 15:14  1:2 — Нюквист (Баклунд, Густафссон) — 18:06  1:3 — де ла Роуз (Кемпе, Викстранд) — 24:53  2:3 — Дялога (Надь) — 36:40 (4x5)
3:3 — Надь (Криштоф, Чайковски) — 46:54  3:4 — Зибанеджад (Ракелль, Клингберг) — 64:18 (5x4)
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