Сборная Швеции победила Словакию

Сборная Швеции обыграла национальную команду Словакии в овертайме а матча группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 4:3, сообщает ТАСС.
Голами в составе победителей отметились Деннис Эверберг, Густав Нюквист, Якоб Де Ла Роуз и Мика Зибанеджад. У словаков отличились Томашу Юрчо, Мареку Дялоге и Ладиславу Надю.
Хоккей. Чемпионат мира. Группа А Словакия — Швеция — 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
1:0 — Юрчо (Грман, Криштоф) — 10:32 1:1 — Эверберг (Клингберг, Линдхольм) — 15:14 1:2 — Нюквист (Баклунд, Густафссон) — 18:06 1:3 — де ла Роуз (Кемпе, Викстранд) — 24:53 2:3 — Дялога (Надь) — 36:40 (4x5)
3:3 — Надь (Криштоф, Чайковски) — 46:54 3:4 — Зибанеджад (Ракелль, Клингберг) — 64:18 (5x4)