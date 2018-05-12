Чемпионат мира по хоккею 2018: Дания — Южная Корея (12 мая, 17:15)

Начался матч чемпионата мира по хоккею 2018 года Дания — Южная Корея. Шестая попытка азиатов одержать первую победу на дебютном мировом первенстве проходит на стадионе «Йюске Банк Боксен» в датском городе Хернинге.

Ранее корейцы были биты с крупным счетом Финляндией (1:8), Канадой (0:10), Латвией (0:5), Германией (1:6) и США (1:13). Хозяева же турнира выиграли три встречи из пяти — у немцев по буллитам (3:2), финнов (3:2) и норвежцев (3:0). Поражения им нанесли американцы (0:4) и канадцы (1:7).

Южная Корея очков пока не набрала, а Дания с восемью на один балл отстает от Латвии, которая занимает четвертое место — последнее, что позволяет выйти в четвертьфинал. Опередят ли скандинавы прибалтов уже сегодня, вы можете узнать на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Южная Корея: Ен Сын Ли, Мэтт Далтон , Сун Че Пак.

Защитники

Нападающие

Южная Корея: Мин Хо Чхо, Чин Хи Ан, Ву Сан Пак, Вон Чун Ким, Сан Вук Ким, Ки Сун Ким, Еун Чун Ли, Чхон Хюн Ли, Брок Радунске, Майкл Свифт, Сан Ву Син, Сан Хун Син, Чун Ву Чон, Чин Кю Пак.