Сборные США и Норвегии сыграют друг против друга на чемпионате мира по хоккею 2018 года завтра, 13 мая, в 17:15 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания).
Американцы еще не проигрывали на мировом первенств. Капитулировали перед ними и Канада (5:4 в дополнительное время), и Дания (4:0), и Германия (3:0), и Латвия (3:2 в овертайме), и Южная Корея (13:1).
Норвежцы же выиграли лишь один матч из пяти — у немцев по буллитам (5:4). Проиграли скандинавы Латвии (2:3 в овертайме), Финляндии (0:7), Канаде (0:5) и Дании (0:3).
По мнению экспертов, едва ли завтра Норвегия поправит свое турнирное положение — предпоследнее место в группе В, — а убедиться или усомниться в их правоте вы сможете на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
США: Скотт Дарлинг, Кейт Кинкейд, Чарли Линдгрен.
Норвегия: Хенрик Хольм, Ларс Хеуген, Хенрик Хеукеланд.
Защитники
США: Уилл Батчер, Ник Дженсен, Джордан Истерли, Чарли Макэвой, Алек Мартинес, Коннор Мерфи, Нил Пионк, Куинн Хьюз.
Норвегия: Александер Бонсаксен, Кристиан Булль, Йоханнес Йоханнесен, Деннис Свеум, Виллиам Стрем, Даниэль Сервик, Юнас Холес, Стефан Эспеланд.
Нападающие
США: Кэм Аткинсон, Ник Бонино, Брайан Гиббонс, Джонни Годро, Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн, Блейк Коулман, Крис Крайдер, Дилан Ларкин, Андерс Ли, Сонни Милано, Дерек Райан, Тейдж Томпсон, Колин Уайт.
Норвегия: Андерс Бастиансен, Томас Валькве Ольсен, Томми Кристиансен, Тобиас Линдстрем, Матис Олимб, Кен-Андре Олимб, Никлас Роэст, Мартин Реймарк, Эйрик Сальстен, Стеффен Торесен, Матиас Треттенес, Кристиан Форсберг, Микаэль Хага, Лудвиг Хофф.