Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Норвегия (13 мая, 17:15), прогноз

Сборные США и Норвегии сыграют друг против друга на чемпионате мира по хоккею 2018 года завтра, 13 мая, в 17:15 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания).

Американцы еще не проигрывали на мировом первенств. Капитулировали перед ними и Канада (5:4 в дополнительное время), и Дания (4:0), и Германия (3:0), и Латвия (3:2 в овертайме), и Южная Корея (13:1).

Норвежцы же выиграли лишь один матч из пяти — у немцев по буллитам (5:4). Проиграли скандинавы Латвии (2:3 в овертайме), Финляндии (0:7), Канаде (0:5) и Дании (0:3).

По мнению экспертов, едва ли завтра Норвегия поправит свое турнирное положение — предпоследнее место в группе В, — а убедиться или усомниться в их правоте вы сможете на « Чемпионате ».

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