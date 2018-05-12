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Австрийцы разгромили Белоруссию
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Белоруссия — Австрия. 0:4 

Рамблер 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Сборная Белоруссии по хоккею проиграла шестой матч подряд на чемпионате мира 2018 года. На этот раз — Австрии со счетом 0:4.
В первом периоде славяне пропустили одну шайбу, а во втором — все остальные. Их авторами стали Лейн Вивайрос, Константин Комарек, Михаэль Раффль и Доминик Цвергер. Исполнителями голевых передач числятся Клеменс Унтервегер, Константин Комарек и Штефан Ульмер.
Австрийский вратарь Бернхард Штаркбаум провел матч полностью, а начинавший игру белорус Михаил Карнаухов был заменен на 35-й минуте игры на Виталия Труса.
Белорусские хоккеисты были удалены с площадки четыре раза. В течение трех отсутствий белорусов австрийцы забивали. Сами же они удалялись пять раз, но наказаны за это не были.
Сегодняшняя победа стала для сборной Австрии первой на турнире. Ранее команда проигрывала швейцарцам, россиянам, словакам, шведам и французам.
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