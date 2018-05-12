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Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона
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Сборная Беларуси по хоккею впервые с 2003 года вылетела из элитного дивизиона 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Reuters
Сборная Беларуси, проиграв в матче чемпионата мира по хоккею–2018 команде Австрии (0:4), лишилась шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе мирового хоккея.
Команда проиграла все шесть матчей на турнире и заняла последнее место в группе A. В последний раз команда Беларуси покидала элитный дивизион в 2003 году. За это время она четыре раза доходила до стадии четвертьфинала чемпионатов мира, но ни разу её не прошла. В ходе нынешнего мирового первенства был уволен главный тренер сборной Беларуси Дэвид Льюис, его место занял исполняющий обязанности Сергей Пушков.
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