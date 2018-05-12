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Корейцы снова проиграли на чемпионате мира
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Дания — Южная Корея. 3:1 

Рамблер 17 часов назад
Фото: Reuters
Хозяева чемпионата мира хоккею 2018 года датчане неожиданно «скромно» победили Южную Корею — 1:3. Встреча завершилась на арене «Йюске Банк Боксен» в Хернинге.
В первом периоде игры команды голов не забили, во втором Дания забила дважды, а Корея — один раз, в третьем однажды отличились датчане.
Единственную шайбу азиатской сборной забросил Ки Сун Ким с передачи Сан Вук Кима, а три датские — Франс Нильсен, Йеспер Йенсен и Никлас Хардт после пасов Даниэля Нильсена, Оливера Бьеркстранда, Франса Нильсена и Йеспера Йенсена.
Вратарь команды Дании Фредерик Андерсен провел в створе 60 минут, а кореец Мэтт Далтон — 58, так как в концовке тренерский штаб предпочел заменить его на полевого игрока.
Датчане получали двухминутные удаления дважды, а их противники — четыре раза.
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