Корейцы снова проиграли на чемпионате мира

Чемпионат мира по хоккею 2018: Дания — Южная Корея. 3:1

Хозяева чемпионата мира хоккею 2018 года датчане неожиданно «скромно» победили Южную Корею — 1:3. Встреча завершилась на арене «Йюске Банк Боксен» в Хернинге.

В первом периоде игры команды голов не забили, во втором Дания забила дважды, а Корея — один раз, в третьем однажды отличились датчане.

Вратарь команды Дании Фредерик Андерсен провел в створе 60 минут, а кореец Мэтт Далтон — 58, так как в концовке тренерский штаб предпочел заменить его на полевого игрока.

Датчане получали двухминутные удаления дважды, а их противники — четыре раза.